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10 мая 2018, 17:05



Музей авиации и космонавтики 8-й норильской школы удостоен чести хранения дубликата знамени 22-го Гвардейского скоростного бомбардировочного авиационного полка.

Актив Музея авиации и космонавтики школы № 8 представил экспертному жюри материалы в самой творческой из четырех фестивальных номинаций - "Проморолик о музее, клубе". Жюри высоко оценило работу северян в форме агитбригады "Приходите к нам в музей!", удостоив диплома 2-й степени. 8 мая 2018 года на площади Победы у Вечного огня в присутствии почетных гостей: ветеранов ВОВ, и. о. председателя правительства Красноярского края Виктора Томенко, юных участников фестиваля - состоялась торжественная церемония вручения дубликатов переходящих Красных знамен воинских соединений и частей, сформированных в годы Великой Отечественной войны на территории Красноярского края. Из 24 краевых представителей знамена были вручены активам 8-й и 41-й школ, 11-й гимназии. Норильчане были удостоены чести пронести стяг на торжественном шествии, посвященном празднованию Дня Победы в Красноярске 9 Мая. Торжественно внесение знамени в Музей авиации и космонавтики 8-й школы состоится 18 мая, в Международный день музеев. Переходящий стяг будут хранить в течение года, изучая историю легендарного воинского формирования. В прошлые годы Музей авиации и космонавтики 8-й школы не раз был удостоен чести хранения боевых знамен. Сейчас его активисты находятся в Москве, где представляют свою музейную деятельность как финалисты Всероссийского конкурса-фестиваля школьных музеев.

Просмотров:161 В Красноярске в честь празднования 73-й годовщины Великой Победы 7-8 мая состоялся финал краевого фестиваля школьных музеев и клубов патриотической направленности. В его предварительном муниципальном этапе приняло участие более 45 тысяч школьников из 40 регионов Красноярского края. На финальные мероприятия норильчан, в том числе и представителей 11-й гимназии и 41-й школы, пригласили в числе 250 победителей и призеров краевого заочного этапа.Актив Музея авиации и космонавтики школы № 8 представил экспертному жюри материалы в самой творческой из четырех фестивальных номинаций - "Проморолик о музее, клубе". Жюри высоко оценило работу северян в форме агитбригады "Приходите к нам в музей!", удостоив диплома 2-й степени.8 мая 2018 года на площади Победы у Вечного огня в присутствии почетных гостей: ветеранов ВОВ, и. о. председателя правительства Красноярского края Виктора Томенко, юных участников фестиваля - состоялась торжественная церемония вручения дубликатов переходящих Красных знамен воинских соединений и частей, сформированных в годы Великой Отечественной войны на территории Красноярского края. Из 24 краевых представителей знамена были вручены активам 8-й и 41-й школ, 11-й гимназии.Норильчане были удостоены чести пронести стяг на торжественном шествии, посвященном празднованию Дня Победы в Красноярске 9 Мая.Торжественно внесение знамени в Музей авиации и космонавтики 8-й школы состоится 18 мая, в Международный день музеев. Переходящий стяг будут хранить в течение года, изучая историю легендарного воинского формирования. В прошлые годы Музей авиации и космонавтики 8-й школы не раз был удостоен чести хранения боевых знамен. Сейчас его активисты находятся в Москве, где представляют свою музейную деятельность как финалисты Всероссийского конкурса-фестиваля школьных музеев.