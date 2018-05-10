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10 мая 2018, 17:11

1420 норильских младшеклассников посетят этим летом городские оздоровительные лагеря дневного пребывания.


Традиционно городские оздоровительные лагеря примут ребят, начиная с 1 июня: первая смена продлится до 2 июля, вторая - с 5 июля по 2 августа. В них отправятся 1320 ребят, еще сотня будет посещать лагерь круглосуточного пятидневного пребывания «Мальчишки Севера». Лагеря откроются на базе 10 общеобразовательных учреждений. В Центральном районе - в школах № 9 (две смены), № 21, № 28 (две смены), № 41, они примут 645 человек. В Талнахе – в школах № 27, № 30 (две смены), № 33 для 470 человек. В Кайеркане – в школе № 40 (две смены) на 205 детей.
«В лагерь принимаются дети любого возраста, но по практике сложилось, что детям старше 12-13 лет это уже неинтересно: они выбирают профильные школы и ТОШ. В городские оздоровительные лагеря принимаются и будущие первоклассники (от 6,6 лет), если родители уже подали в школу заявление о приеме их ребенка в первый класс. В «Мальчишки Севера» идут ребята с 10 до 14 лет включительно, исключение - дети, находящиеся сами или их семьи в социально опасном положении либо в трудной жизненной ситуации. Для таких ребят возрастная граница снижена до 9 лет», - рассказала Елена Баландина, главный специалист отдела воспитания и дополнительного образования управления общего и дошкольного образования.
Стоимость одной смены 2965,83 рубля. Оплатить родители должны за 10 дней до старта лагеря, предоставив копию платежки директору лагеря. Платежные квитанции будут выданы всем на родительских собраниях, которые пройдут с 19 по 21 мая.
Документы можно подать до 1 июня, однако сегодня основной состав лагерей уже набран и формируется резерв (от 5 до 50 человек в каждом лагере).
«Дети пребывают в лагере с 8.30 утра до 18.00, получают трехразовое питание. «Мальчишки Севера» в лагере круглосуточно в течение пяти дней, питание пятиразовое. На выходные они уезжают домой, развозим их организованно. Традиционно в городских лагерях есть свой план работы, который предусматривает выезды на турбазы (по погоде), спортивные мероприятия, участие детей в городских мероприятиях, внутрилагерные занятия, кружковую работу с приходящими специалистами дополнительного образования в области декоративного искусства, хореографии, оригами, лепки, хорового пения или вокала. У «Мальчишек Севера» программа традиционно патриотического направления», - заключила Елена Баландина.

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