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10 мая 2018, 17:32



Путин поручил подготовиться к празднованию 75-летия Победы.

Глава государства поручил кабмину в течение трех месяцев с участием Российского организационного комитета "Победа" утвердить план подготовки и проведения основных праздничных мероприятий, в том числе с участием глав иностранных государств. Правительству также поручено принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов. МИД предстоит обеспечить политико-дипломатическое содействие в проведении праздничных мероприятий. Федеральным и региональным органам власти поручено "оказывать всемерную помощь ветеранам Великой Отечественной войны в решении вопросов их социальной защиты" и оказывать содействие органам местного самоуправления в приведении в порядок воинских захоронений и мемориальных комплексов, а также в поиске и захоронении останков воинов, погибших при защите Отечества.

Просмотров:175 Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.Глава государства поручил кабмину в течение трех месяцев с участием Российского организационного комитета "Победа" утвердить план подготовки и проведения основных праздничных мероприятий, в том числе с участием глав иностранных государств.Правительству также поручено принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов.МИД предстоит обеспечить политико-дипломатическое содействие в проведении праздничных мероприятий. Федеральным и региональным органам власти поручено "оказывать всемерную помощь ветеранам Великой Отечественной войны в решении вопросов их социальной защиты" и оказывать содействие органам местного самоуправления в приведении в порядок воинских захоронений и мемориальных комплексов, а также в поиске и захоронении останков воинов, погибших при защите Отечества.