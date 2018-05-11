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11 мая 2018, 10:49



В клубе раннего развития для малышей «Енотики» в детской библиотеке открыли летний сезон, объявили о наборе новой группы, а также совершили небольшое космическое путешествие.

В гостях у Крошки Енота всегда весело. Если вашему ребенку от года до трех лет и вы хотите посещать клуб раннего развития этим летом – запишитесь по телефону 48-19-63. Занятия проходят по четвергам в 11.30 в детской библиотеке им. Саши Петряева (Ленинский проспект, 20а).

Просмотров:228 Малыши и их мамы внесли свой вклад в обустройство вселенной – добавили солнцу ярких лучиков, собрали разлетевшуюся на осколки луну, украсили звезды и приделали кометам длинные хвосты. Закончив эти важные дела, ребята устроили небольшой перерыв, чтобы потанцевать и побегать в игровой зоне. А в самом конце занятия любознательные «енотики» сделали разминку для пальцев и раскрасили собственные космические пейзажи.В гостях у Крошки Енота всегда весело. Если вашему ребенку от года до трех лет и вы хотите посещать клуб раннего развития этим летом – запишитесь по телефону 48-19-63. Занятия проходят по четвергам в 11.30 в детской библиотеке им. Саши Петряева (Ленинский проспект, 20а).