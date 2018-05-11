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11 мая 2018, 10:55



Депутат ЗС Виктор Кардашов: «В структуре указа президента на первом месте стоит демография, и это неслучайно: именно ради людей должны выполняться все поставленные задачи».

В документе просматривается определенная последовательность действий. Например, когда президентом было принято решение об усилении обороноспособности страны, на это направлялись немалые ресурсы, и сегодня мы видим, что цель достигнута. Это понятно: обороноспособность страны должна поддерживаться в первую очередь, мы должны отвечать всем вызовам. Новый майский указ - это продолжение решения первоочередных задач. Деньги, высвободившиеся в бюджете, будут направлены на улучшение качества жизни людей. Для этого должно быть еще и ресурсное обеспечение. Теперь такая возможность появилась, и она будет реализована. В этом я усматриваю перспективы и государства в целом, и каждого региона в отдельности. Мы знаем по своему опыту - и дороги, и школы надо ремонтировать. Считаю, что давно пора ликвидировать цифровое неравенство между городами и поселками края. Одним словом, каждую строчку в этом документе можно комментировать, но понятно одно: предстоит огромная работа над исполнением указа, и мы должны соответствовать требованиям времени. Важнейшая задача законодательной и исполнительной власти края - рациональное расходование имеющихся ресурсов на выполнение поставленных задач».

Просмотров:264 «Майский указ президента РФ Владимира Путина, определяющий национальные цели развития страны на период до 2024 года, задает вектор работы всем ветвям власти, в том числе нашему комитету, - сказал Виктор Кардашов, заместитель председателя комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного собрания Красноярского края. - На мой взгляд, обращает на себя внимание то, что в структуре указа на первом месте стоит демография. И это неслучайно: именно ради людей должны выполняться все поставленные задачи. Улучшение условий в образовании, культуре, здравоохранении, развитие цифровых технологий, строительство дорог - все это делается для того, чтобы люди почувствовали улучшение жизни, в том числе за счет увеличения ее продолжительности и борьбы с бедностью.В документе просматривается определенная последовательность действий. Например, когда президентом было принято решение об усилении обороноспособности страны, на это направлялись немалые ресурсы, и сегодня мы видим, что цель достигнута. Это понятно: обороноспособность страны должна поддерживаться в первую очередь, мы должны отвечать всем вызовам. Новый майский указ - это продолжение решения первоочередных задач. Деньги, высвободившиеся в бюджете, будут направлены на улучшение качества жизни людей. Для этого должно быть еще и ресурсное обеспечение. Теперь такая возможность появилась, и она будет реализована.В этом я усматриваю перспективы и государства в целом, и каждого региона в отдельности. Мы знаем по своему опыту - и дороги, и школы надо ремонтировать. Считаю, что давно пора ликвидировать цифровое неравенство между городами и поселками края. Одним словом, каждую строчку в этом документе можно комментировать, но понятно одно: предстоит огромная работа над исполнением указа, и мы должны соответствовать требованиям времени. Важнейшая задача законодательной и исполнительной власти края - рациональное расходование имеющихся ресурсов на выполнение поставленных задач».