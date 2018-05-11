Фото новости:

Кемерово, мы с тобой.

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
11 мая 2018, 12:27

Норильчанам предлагают принять участие в конкурсе «Бюджет для граждан».


Его цель – выявить и распространить лучшую практику формирования бюджета в формате, обеспечивающем открытость и доступность для граждан информации об управлении общественными финансами. Предметом конкурса является разработка проекта по представлению информации о бюджете в понятной и доступной форме. К участию приглашаются физические и юридические лица (организации края независимо от формы собственности, отраслевой принадлежности и численности работников).
Конкурс проводится по номинациям для физических лиц: «Бюджет: сколько я плачу и что получаю?», «Бюджет муниципального образования в вопросах и ответах», «Бюджет в стихах», «Бюджетный квест», «Современные формы визуализации бюджета для граждан».
Номинации для юридических лиц: «Лучший проект регионального бюджета для граждан», «Лучший проект местного бюджета для граждан», «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан», «Современные формы визуализации бюджета для граждан», «Современные формы представления информации о государственных и муниципальных услугах», «Бюджетный календарь», «Бюджет для бизнеса», «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан».
Для участия в конкурсе необходимо представить в министерство финансов Красноярского края заявку на участие, содержащую конкурсный проект (с приложением презентаций, статей, буклетов, ссылок на интернет-ресурсы и т. д.), в электронном виде на адрес электронной почты smi@krasfin.ru.
С материалами конкурса (положение, методика оценки заявок, состав конкурсной комиссии, образец заявки) можно ознакомиться на сайте министерства финансов края minfin.krskstate.ru.
Заявки принимаются до 28 июня 2018 года. Все интересующие вопросы можно задать по телефону 222-13-74.

Просмотров:277
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 11 мая 2018 
16:25   В Дудинке объявлен карантин по бешенству. 16:17   День открытых дверей по набору в класс «МЧС-резерв» пройдет в школе № 31 завтра, 12 мая в 13.00.
15:59   Еще один норильский школьник прошел в полуфинал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 15:30   В воскресенье в библиотеке семейного чтения - день открытых дверей.
15:17   В эти выходные в Норильске состоится открытый Арктический турнир по зимнему волейболу на кубок генерального директора ООО «Норильскникельремонт». 14:52   Житель Норильска выиграл в лотерею более 23 млн рублей.
14:44   Более 1 млн рублей норильские предприниматели возместили потребителям за месяц. 14:04   В Норильске госавтоинспекторы установили личность водителя, скрывшегося с места ДТП.
13:08   «Ставку по ипотеке предлагается снизить с 9,3% до 8%», - депутат ЗС Елена Пензина. 12:27   Норильчанам предлагают принять участие в конкурсе «Бюджет для граждан».
10:55   Депутат ЗС Виктор Кардашов: «В структуре указа президента на первом месте стоит демография, и это неслучайно: именно ради людей должны выполняться все поставленные задачи». 10:49   В клубе раннего развития для малышей «Енотики» в детской библиотеке открыли летний сезон, объявили о наборе новой группы, а также совершили небольшое космическое путешествие.

 10 мая 2018 
17:32   Путин поручил подготовиться к празднованию 75-летия Победы. 17:11   1420 норильских младшеклассников посетят этим летом городские оздоровительные лагеря дневного пребывания.
17:05   Музей авиации и космонавтики 8-й норильской школы удостоен чести хранения дубликата знамени 22-го Гвардейского скоростного бомбардировочного авиационного полка. 16:48   Второй год подряд в Норильске будут работать городские летние профильные школы. В этом году они примут 720 ребят.
16:29   День Победы в публичной библиотеке отметили воссозданием исторической реконструкции, спортивной программой и интеллектуальными баталиями. 16:25   Норильские полицейские присоединились к Всероссийской акции «Читаем детям о войне».
15:54   За пожар по Комсомольской, 18, придется ответить собственнику кафе «Стейк-хаус». 15:36   Таймыр отметил 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
15:32   9 Мая во время праздничных мероприятий в Норильске правопорядок обеспечивали более 150 полицейских. 15:24   «Поставлена задача отремонтировать все медучреждения, которые занимаются детьми», - Вера Оськина, депутат ЗС.
15:00   Норильск отметил 9 Мая – Великий День Победы. 14:39   В Норильске полицейские присоединились к акции «Бессмертный полк».
14:17   Кромка льда на Енисее сегодня находится на уровне, который на 55 километров ближе к Дудинке, чем был в прошлом году. 14:14   Алексей Клешко: «Не менее 30% граждан должны участвовать в программах по благоустройству и повышению комфортности городской среды».
14:09   Основанием для проведения внеплановых проверок в сфере труда могут стать сообщения СМИ. 13:57   Дмитрий Свиридов: «Повышение качества жизни людей, создание условий для их самореализации - первостепенная задача власти».
13:53   Президент РФ подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 13:48   Президент России Владимир Путин подписал новый «майский указ». В нем идет речь о доступном жилье, ликвидации свалок и здоровом образе жизни.
12:55   Школьница из Норильска Анна Галимьянова вышла в полуфинал конкурса «Живая классика». 12:42   В этом году в акции «Бессмертный полк» приняли участие почти 8 тысяч человек.
11:26   «Ночь музеев» в Норильске в этом году стартует в Международный день музеев и станет самой длинной и праздничной.

 8 мая 2018 
15:09   Активисты движения молодых специалистов соревновались в конкурсе чтецов. Победителями в двух номинациях признаны сразу семь человек. 14:33   Руководители Норильска поздравляют ветеранов и горожан с Днем Победы.
14:13   В Норильске пройдет очный этап конкурса юных изобретателей «IMAKE». 13:48   Полицейские обеспечат охрану порядка на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы.
13:42   Во Дворце спорта «Арктика» состоялись городской турнир по спортивной гимнастике на Кубок заслуженного мастера спорта Натальи ... 13:41   Норильская школьница стала чемпионкой Европы по пауэрлифтингу.
13:37   В Норильске полицейские проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор». 13:18   Я помню! Я горжусь! Норильские автоинспекторы поддержали всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка».
12:21   Экологический взвод Центрального военного округа очистит Норильск от мусора. 12:07   9 мая в Музее Норильска пройдет день открытых дверей ко Дню Победы «Полковой блиндаж».
11:56   Норильчанин предстанет перед судом за незаконное приобретение икры сибирского осетра. 11:09   В Норильске хотят создать новое общественное пространство с зимним садом.
10:32   Публичная библиотека Норильска приглашает норильчан принять участие в городской акции «Этот День Победы!».

 7 мая 2018 
18:14   Норильск в четвертый раз примет участие в международной общественной акции «Бессмертный полк». 18:00   Врио губернатора опубликовал свои доходы за прошлый год. За год они выросли в разы.
17:39   Администрация Норильска приглашает на публичные слушания. Управление по градостроительству и землепользованию хочет узнать мнение горожан по ... 16:36   Воспитанники ДТДМ приняли участие в торжественном шествии к мемориальному комплексу «Вечный огонь».




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх