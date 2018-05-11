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11 мая 2018, 12:27



Норильчанам предлагают принять участие в конкурсе «Бюджет для граждан».

Конкурс проводится по номинациям для физических лиц: «Бюджет: сколько я плачу и что получаю?», «Бюджет муниципального образования в вопросах и ответах», «Бюджет в стихах», «Бюджетный квест», «Современные формы визуализации бюджета для граждан». Номинации для юридических лиц: «Лучший проект регионального бюджета для граждан», «Лучший проект местного бюджета для граждан», «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан», «Современные формы визуализации бюджета для граждан», «Современные формы представления информации о государственных и муниципальных услугах», «Бюджетный календарь», «Бюджет для бизнеса», «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан». Для участия в конкурсе необходимо представить в министерство финансов Красноярского края заявку на участие, содержащую конкурсный проект (с приложением презентаций, статей, буклетов, ссылок на интернет-ресурсы и т. д.), в электронном виде на адрес электронной почты smi@krasfin.ru. С материалами конкурса (положение, методика оценки заявок, состав конкурсной комиссии, образец заявки) можно ознакомиться на сайте министерства финансов края minfin.krskstate.ru. Заявки принимаются до 28 июня 2018 года. Все интересующие вопросы можно задать по телефону 222-13-74.

Просмотров:277 Его цель – выявить и распространить лучшую практику формирования бюджета в формате, обеспечивающем открытость и доступность для граждан информации об управлении общественными финансами. Предметом конкурса является разработка проекта по представлению информации о бюджете в понятной и доступной форме. К участию приглашаются физические и юридические лица (организации края независимо от формы собственности, отраслевой принадлежности и численности работников).Конкурс проводится по номинациям для физических лиц: «Бюджет: сколько я плачу и что получаю?», «Бюджет муниципального образования в вопросах и ответах», «Бюджет в стихах», «Бюджетный квест», «Современные формы визуализации бюджета для граждан».Номинации для юридических лиц: «Лучший проект регионального бюджета для граждан», «Лучший проект местного бюджета для граждан», «Лучший проект отраслевого бюджета для граждан», «Современные формы визуализации бюджета для граждан», «Современные формы представления информации о государственных и муниципальных услугах», «Бюджетный календарь», «Бюджет для бизнеса», «Лучшее event-мероприятие по проекту «Бюджет для граждан».Для участия в конкурсе необходимо представить в министерство финансов Красноярского края заявку на участие, содержащую конкурсный проект (с приложением презентаций, статей, буклетов, ссылок на интернет-ресурсы и т. д.), в электронном виде на адрес электронной почты smi@krasfin.ru.С материалами конкурса (положение, методика оценки заявок, состав конкурсной комиссии, образец заявки) можно ознакомиться на сайте министерства финансов края minfin.krskstate.ru.Заявки принимаются до 28 июня 2018 года. Все интересующие вопросы можно задать по телефону 222-13-74.