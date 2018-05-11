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11 мая 2018, 13:08



«Ставку по ипотеке предлагается снизить с 9,3% до 8%», - депутат ЗС Елена Пензина.

«Ключевым моментом Указа Президента России от 7 мая 2018 года для меня является заявление о поставленной цели - улучшать жилищные условия не менее 5 миллионов семей ежегодно. Чтобы реализовать эту возможность, задан курс на снижение ставки по ипотеке. Сегодня самая низкая ставка 9,3%, предлагается снизить ее до 8% и менее. Это существенное условие, которое позволит людям воспользоваться кредитованием. Предлагается увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год. Красноярск в течение нескольких лет входил в тройку лидеров по жилищному строительству. Вопрос только в том, чтобы жилье это стало более доступным. Что касается сноса ветхого и аварийного жилья, то пока нет конкретных цифр, говорится в целом о сокращении непригодного для проживания жилищного фонда. Хотелось бы услышать от профильных министерств - федерального и регионального, - как они видят реализацию этого направления указа. В крае достаточно большой фонд ветхого жилья, который хотелось бы ликвидировать, чтобы люди смогли получить достойные квартиры».

Просмотров:241 Заместитель председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Законодательного собрания Красноярского края Елена Пензина прокомментировала Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»«Ключевым моментом Указа Президента России от 7 мая 2018 года для меня является заявление о поставленной цели - улучшать жилищные условия не менее 5 миллионов семей ежегодно. Чтобы реализовать эту возможность, задан курс на снижение ставки по ипотеке. Сегодня самая низкая ставка 9,3%, предлагается снизить ее до 8% и менее. Это существенное условие, которое позволит людям воспользоваться кредитованием.Предлагается увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год. Красноярск в течение нескольких лет входил в тройку лидеров по жилищному строительству. Вопрос только в том, чтобы жилье это стало более доступным. Что касается сноса ветхого и аварийного жилья, то пока нет конкретных цифр, говорится в целом о сокращении непригодного для проживания жилищного фонда. Хотелось бы услышать от профильных министерств - федерального и регионального, - как они видят реализацию этого направления указа. В крае достаточно большой фонд ветхого жилья, который хотелось бы ликвидировать, чтобы люди смогли получить достойные квартиры».