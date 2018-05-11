Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

11 мая 2018, 14:04



В Норильске госавтоинспекторы установили личность водителя, скрывшегося с места ДТП.

В ходе проведения разыскных мероприятий сотрудники ГИБДД в течении часа установили и задержали 27-летнего водителя, причастного к данному ДТП. В отношении норильчанина составили административный материал и направили в суд. В соответствии с пунктом 2.5 ПДД: «При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки». Пункт 2.6. ПДД гласит: «Если в результате ДТП пострадали или погибли люди, водитель, причастный к нему, обязан принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию». Не соблюдая данные правила, водитель может лишиться водительского удостоверения на срок от 1 до 1,5 лет либо подвергнуться административному аресту на срок до 15 суток.

Просмотров:247 Накануне в дежурную часть отдела МВД России по г. Норильску поступило сообщение о том, что в районе дома № 21 на Молодежном проезде водитель легкового автомобиля "ВАЗ" совершил наезд на 10-летнего ребенка, стоявшего на тротуаре, и покинул место происшествия. Несовершеннолетнему пешеходу необходимую медицинскую помощь оказали врачи скорой помощи.В ходе проведения разыскных мероприятий сотрудники ГИБДД в течении часа установили и задержали 27-летнего водителя, причастного к данному ДТП. В отношении норильчанина составили административный материал и направили в суд.В соответствии с пунктом 2.5 ПДД: «При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки». Пункт 2.6. ПДД гласит: «Если в результате ДТП пострадали или погибли люди, водитель, причастный к нему, обязан принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию».Не соблюдая данные правила, водитель может лишиться водительского удостоверения на срок от 1 до 1,5 лет либо подвергнуться административному аресту на срок до 15 суток.