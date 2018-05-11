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11 мая 2018, 14:44



Более 1 млн рублей норильские предприниматели возместили потребителям за месяц.

Специалисты проконсультировали их, оказали помощь в составлении 35 претензий, подготовили 6 проектов исковых заявлений в суд. Из всех обращений потребителей значительную часть составляют жалобы на услуги торговли 69,2%. В числе основных причин претензий по-прежнему остается продажа товаров с недостатками, в основном жаловались на недоброкачественные непродовольственные товары. По заявленным обращениям за отчетный период потребителям был возмещен ущерб на сумму более 1 млн рублей, из них в добровольном порядке - на сумму 412 тысяч рублей, размер материальной компенсации, назначенной по решению суда, составил 619 тысяч рублей. Напомним, консультирование граждан по защите прав потребителей, помощь в составлении претензий и исковых заявлений оказывается специалистами управления потребительского рынка и услуг бесплатно. Консультацию по вопросу защиты прав потребителей можно получить по телефонам: 43-71-94, 43-71-90 (доб. 2216), 43-71-95, 43-71-97. При необходимости, можно прийти на прием по адресам: • ул. Кирова, 21, 5-й этаж, кабинет 509; • ул. Диксона, 10, кабинет 205; • ул. Шахтерская, 9а, кабинет 214.

Просмотров:227 В апреле 2018 года в управление потребительского рынка и услуг администрации Норильска для защиты своих прав потребителей обратились более 100 граждан.Специалисты проконсультировали их, оказали помощь в составлении 35 претензий, подготовили 6 проектов исковых заявлений в суд.Из всех обращений потребителей значительную часть составляют жалобы на услуги торговли 69,2%. В числе основных причин претензий по-прежнему остается продажа товаров с недостатками, в основном жаловались на недоброкачественные непродовольственные товары.По заявленным обращениям за отчетный период потребителям был возмещен ущерб на сумму более 1 млн рублей, из них в добровольном порядке - на сумму 412 тысяч рублей, размер материальной компенсации, назначенной по решению суда, составил 619 тысяч рублей.Напомним, консультирование граждан по защите прав потребителей, помощь в составлении претензий и исковых заявлений оказывается специалистами управления потребительского рынка и услуг бесплатно.Консультацию по вопросу защиты прав потребителей можно получить по телефонам: 43-71-94, 43-71-90 (доб. 2216), 43-71-95, 43-71-97.При необходимости, можно прийти на прием по адресам:• ул. Кирова, 21, 5-й этаж, кабинет 509;• ул. Диксона, 10, кабинет 205;• ул. Шахтерская, 9а, кабинет 214.