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11 мая 2018, 14:52



Житель Норильска выиграл в лотерею более 23 млн рублей.

В пресс-службе лотереи «Столото» отмечают, что этот выигрыш признан рекордным за последние несколько лет для всего Красноярского края. До этого в марте красноярец выигрывал в лотерее около 4 млн рублей. По статистике государственных лотерей, 130 жителей региона стали обладателями выигрышей в категории «от 100 000 рублей». Уже в этом году свыше 100 000 рублей получили 59 жителей края. Из них миллионерами стали шестеро, пишет «Сибирское агентство новостей».

Просмотров:423 Это был суперприз 8427-го тиража «Гослото «5 из 36». Розыгрыш проходил 8 мая, был разыгран самый крупный денежный приз за всю весну – 23 002 940 рублей.В пресс-службе лотереи «Столото» отмечают, что этот выигрыш признан рекордным за последние несколько лет для всего Красноярского края. До этого в марте красноярец выигрывал в лотерее около 4 млн рублей.По статистике государственных лотерей, 130 жителей региона стали обладателями выигрышей в категории «от 100 000 рублей». Уже в этом году свыше 100 000 рублей получили 59 жителей края. Из них миллионерами стали шестеро, пишет «Сибирское агентство новостей».