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11 мая 2018, 15:17



В эти выходные в Норильске состоится открытый Арктический турнир по зимнему волейболу на кубок генерального директора ООО «Норильскникельремонт».

Мероприятие организовано Федерацией волейбола города Норильска под руководством ООО «Норильскникельремонт» при поддержке управления по спорту администрации города.

Просмотров:209 Соревнования проводятся во второй раз среди мужских и женских команд. Турнир пройдет 12 и 13 мая на спортивной площадке на ул. Советской, 9. Ожидается участие 30-40 человек.Мероприятие организовано Федерацией волейбола города Норильска под руководством ООО «Норильскникельремонт» при поддержке управления по спорту администрации города.