Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

11 мая 2018, 15:30



В воскресенье в библиотеке семейного чтения - день открытых дверей.

Кроме того, в этот день будут действовать акции: «Запиши своего ребенка (друга) в библиотеку» и «День прощенного задолжника». Первые двадцать посетителей получат небольшой подарок и рекомендации по семейному чтению. Всех желающих ждут 13 мая по адресу: проезд Котульского, 15. Телефон для справок 22-64-31.

Просмотров:218 В программе праздника: презентация новых книг и журналов, беспроигрышная лотерея, литературные викторины, настольные игры и многое другое. С 12.00 начнут свою работу творческие мастерские по рукоделию и оригами, в 14.00 состоится час чтения «Открываем Виктора Астафьева», а 15.00 – чтение с мультостановками «Бебисинема». Юных норильчан ждет путешествие с книгой Агнеш Балинт «Гном Гномыч и Изюмка».Кроме того, в этот день будут действовать акции: «Запиши своего ребенка (друга) в библиотеку» и «День прощенного задолжника». Первые двадцать посетителей получат небольшой подарок и рекомендации по семейному чтению.Всех желающих ждут 13 мая по адресу: проезд Котульского, 15. Телефон для справок 22-64-31.