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11 мая 2018, 15:30

В воскресенье в библиотеке семейного чтения - день открытых дверей.


В программе праздника: презентация новых книг и журналов, беспроигрышная лотерея, литературные викторины, настольные игры и многое другое. С 12.00 начнут свою работу творческие мастерские по рукоделию и оригами, в 14.00 состоится час чтения «Открываем Виктора Астафьева», а 15.00 – чтение с мультостановками «Бебисинема». Юных норильчан ждет путешествие с книгой Агнеш Балинт «Гном Гномыч и Изюмка».
Кроме того, в этот день будут действовать акции: «Запиши своего ребенка (друга) в библиотеку» и «День прощенного задолжника». Первые двадцать посетителей получат небольшой подарок и рекомендации по семейному чтению.
Всех желающих ждут 13 мая по адресу: проезд Котульского, 15. Телефон для справок 22-64-31.

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    Список новостей

 11 мая 2018 
16:25   В Дудинке объявлен карантин по бешенству. 16:17   День открытых дверей по набору в класс «МЧС-резерв» пройдет в школе № 31 завтра, 12 мая в 13.00.
15:59   Еще один норильский школьник прошел в полуфинал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 15:30   В воскресенье в библиотеке семейного чтения - день открытых дверей.
15:17   В эти выходные в Норильске состоится открытый Арктический турнир по зимнему волейболу на кубок генерального директора ООО «Норильскникельремонт». 14:52   Житель Норильска выиграл в лотерею более 23 млн рублей.
14:44   Более 1 млн рублей норильские предприниматели возместили потребителям за месяц. 14:04   В Норильске госавтоинспекторы установили личность водителя, скрывшегося с места ДТП.
13:08   «Ставку по ипотеке предлагается снизить с 9,3% до 8%», - депутат ЗС Елена Пензина. 12:27   Норильчанам предлагают принять участие в конкурсе «Бюджет для граждан».
10:55   Депутат ЗС Виктор Кардашов: «В структуре указа президента на первом месте стоит демография, и это неслучайно: именно ради людей должны выполняться все поставленные задачи». 10:49   В клубе раннего развития для малышей «Енотики» в детской библиотеке открыли летний сезон, объявили о наборе новой группы, а также совершили небольшое космическое путешествие.

 10 мая 2018 
17:32   Путин поручил подготовиться к празднованию 75-летия Победы. 17:11   1420 норильских младшеклассников посетят этим летом городские оздоровительные лагеря дневного пребывания.
17:05   Музей авиации и космонавтики 8-й норильской школы удостоен чести хранения дубликата знамени 22-го Гвардейского скоростного бомбардировочного авиационного полка. 16:48   Второй год подряд в Норильске будут работать городские летние профильные школы. В этом году они примут 720 ребят.
16:29   День Победы в публичной библиотеке отметили воссозданием исторической реконструкции, спортивной программой и интеллектуальными баталиями. 16:25   Норильские полицейские присоединились к Всероссийской акции «Читаем детям о войне».
15:54   За пожар по Комсомольской, 18, придется ответить собственнику кафе «Стейк-хаус». 15:36   Таймыр отметил 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
15:32   9 Мая во время праздничных мероприятий в Норильске правопорядок обеспечивали более 150 полицейских. 15:24   «Поставлена задача отремонтировать все медучреждения, которые занимаются детьми», - Вера Оськина, депутат ЗС.
15:00   Норильск отметил 9 Мая – Великий День Победы. 14:39   В Норильске полицейские присоединились к акции «Бессмертный полк».
14:17   Кромка льда на Енисее сегодня находится на уровне, который на 55 километров ближе к Дудинке, чем был в прошлом году. 14:14   Алексей Клешко: «Не менее 30% граждан должны участвовать в программах по благоустройству и повышению комфортности городской среды».
14:09   Основанием для проведения внеплановых проверок в сфере труда могут стать сообщения СМИ. 13:57   Дмитрий Свиридов: «Повышение качества жизни людей, создание условий для их самореализации - первостепенная задача власти».
13:53   Президент РФ подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 13:48   Президент России Владимир Путин подписал новый «майский указ». В нем идет речь о доступном жилье, ликвидации свалок и здоровом образе жизни.
12:55   Школьница из Норильска Анна Галимьянова вышла в полуфинал конкурса «Живая классика». 12:42   В этом году в акции «Бессмертный полк» приняли участие почти 8 тысяч человек.
11:26   «Ночь музеев» в Норильске в этом году стартует в Международный день музеев и станет самой длинной и праздничной.

 8 мая 2018 
15:09   Активисты движения молодых специалистов соревновались в конкурсе чтецов. Победителями в двух номинациях признаны сразу семь человек. 14:33   Руководители Норильска поздравляют ветеранов и горожан с Днем Победы.
14:13   В Норильске пройдет очный этап конкурса юных изобретателей «IMAKE». 13:48   Полицейские обеспечат охрану порядка на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы.
13:42   Во Дворце спорта «Арктика» состоялись городской турнир по спортивной гимнастике на Кубок заслуженного мастера спорта Натальи ... 13:41   Норильская школьница стала чемпионкой Европы по пауэрлифтингу.
13:37   В Норильске полицейские проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор». 13:18   Я помню! Я горжусь! Норильские автоинспекторы поддержали всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка».
12:21   Экологический взвод Центрального военного округа очистит Норильск от мусора. 12:07   9 мая в Музее Норильска пройдет день открытых дверей ко Дню Победы «Полковой блиндаж».
11:56   Норильчанин предстанет перед судом за незаконное приобретение икры сибирского осетра. 11:09   В Норильске хотят создать новое общественное пространство с зимним садом.
10:32   Публичная библиотека Норильска приглашает норильчан принять участие в городской акции «Этот День Победы!».

 7 мая 2018 
18:14   Норильск в четвертый раз примет участие в международной общественной акции «Бессмертный полк». 18:00   Врио губернатора опубликовал свои доходы за прошлый год. За год они выросли в разы.
17:39   Администрация Норильска приглашает на публичные слушания. Управление по градостроительству и землепользованию хочет узнать мнение горожан по ... 16:36   Воспитанники ДТДМ приняли участие в торжественном шествии к мемориальному комплексу «Вечный огонь».




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