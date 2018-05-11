Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

11 мая 2018, 15:59



Еще один норильский школьник прошел в полуфинал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».

Отборочные туры уже успешно преодолели два школьника из Норильска. 7 мая в полуфинал вышла Анна Галимьянова, а 10 мая - Данис Муратов. Для выступления Анна выбрала рассказ Н .Тэффи «Дураки», а Данис - С. Куцко «Волки». Весь день 11 мая продолжаются отборочные туры. Главное событие для всех юных чтецов состоится 15 мая в 20:.0 – на главной площадке «Артека» «Арене» пройдет финал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», в котором примут участие 18 самых талантливых ребят. Посмотреть трансляцию можно онлайн на официальном канале проекта, подробная информация на сайте https://youngreaders.ru. Выступления сильнейших чтецов будут оценивать: ректор ГИТИСа Григорий Заславский, народный артист России Андрей Соколов, актриса театра и кино Елена Захарова и другие известные деятели культуры и искусства. Лучшие юные чтецы России получат подарки от партнеров проекта: сертификаты на скачивание своих любимых произведений в современном электронном и аудиоформате от сервиса электронных книг "ЛитРес", на покупку книг от магазина book24 издательской группы «Эксмо-АСТ», обучение английскому от онлайн-школы Skyeng и другие. Все участники получают сертификаты в творческий лагерь «Живая классика» в Болгарии и Сочи (http://liveccamp.ru). Самый масштабный детский литературный конкурс в нашей стране «Живая классика» появился семь лет назад в Петербурге. Ежегодно в нем принимает участие 2,5 миллиона школьников из 85 регионов России. Проект реализуется с использованием гранта пРоссийской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Генеральный партнер конкурса юных чтецов – компания «Норникель». Сегодня конкурс юных чтецов проходит во всех регионах при поддержке Министерства образования и науки и Министерства культуры РФ, а количество участников ежегодно превышает два миллиона.

Просмотров:213 12 мая в «Артеке» пройдет полуфинал самого масштабного детского литературного конкурса в нашей стране «Живая классика».Отборочные туры уже успешно преодолели два школьника из Норильска. 7 мая в полуфинал вышла Анна Галимьянова, а 10 мая - Данис Муратов. Для выступления Анна выбрала рассказ Н .Тэффи «Дураки», а Данис - С. Куцко «Волки». Весь день 11 мая продолжаются отборочные туры.Главное событие для всех юных чтецов состоится 15 мая в 20:.0 – на главной площадке «Артека» «Арене» пройдет финал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», в котором примут участие 18 самых талантливых ребят. Посмотреть трансляцию можно онлайн на официальном канале проекта, подробная информация на сайте https://youngreaders.ru.Выступления сильнейших чтецов будут оценивать: ректор ГИТИСа Григорий Заславский, народный артист России Андрей Соколов, актриса театра и кино Елена Захарова и другие известные деятели культуры и искусства.Лучшие юные чтецы России получат подарки от партнеров проекта: сертификаты на скачивание своих любимых произведений в современном электронном и аудиоформате от сервиса электронных книг "ЛитРес", на покупку книг от магазина book24 издательской группы «Эксмо-АСТ», обучение английскому от онлайн-школы Skyeng и другие. Все участники получают сертификаты в творческий лагерь «Живая классика» в Болгарии и Сочи (http://liveccamp.ru).Самый масштабный детский литературный конкурс в нашей стране «Живая классика» появился семь лет назад в Петербурге. Ежегодно в нем принимает участие 2,5 миллиона школьников из 85 регионов России. Проект реализуется с использованием гранта пРоссийской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Генеральный партнер конкурса юных чтецов – компания «Норникель». Сегодня конкурс юных чтецов проходит во всех регионах при поддержке Министерства образования и науки и Министерства культуры РФ, а количество участников ежегодно превышает два миллиона.