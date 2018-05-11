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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:25 В Дудинке объявлен карантин по бешенству.
16:17 День открытых дверей по набору в класс «МЧС-резерв» пройдет в школе № 31 завтра, 12 мая в 13.00.
15:59 Еще один норильский школьник прошел в полуфинал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».
15:30 В воскресенье в библиотеке семейного чтения - день открытых дверей.
15:17 В эти выходные в Норильске состоится открытый Арктический турнир по зимнему волейболу на кубок генерального директора ООО «Норильскникельремонт».
14:52 Житель Норильска выиграл в лотерею более 23 млн рублей.
14:44 Более 1 млн рублей норильские предприниматели возместили потребителям за месяц.
14:04 В Норильске госавтоинспекторы установили личность водителя, скрывшегося с места ДТП.
13:08 «Ставку по ипотеке предлагается снизить с 9,3% до 8%», - депутат ЗС Елена Пензина.
12:27 Норильчанам предлагают принять участие в конкурсе «Бюджет для граждан».
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