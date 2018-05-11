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11 мая 2018, 16:17



День открытых дверей по набору в класс «МЧС-резерв» пройдет в школе № 31 завтра, 12 мая в 13.00.

Всех желающих ждут в школе № 31 по адресу: ул. Талнахская, 64.

Просмотров:209 В плане этого дня - презентация учебного плана для старшеклассников, содержание профессионального курса, требований к документам при поступлении в класс «МЧС-резерв». Ребята из 10«А» класса предоставят творческий отчет о том, что было интересного в прошедшем учебном году. Представитель станции детско-юношеского туризма и экскурсий вручит подарки, удостоверения и значки ученикам 10«А» класса по итогам туристического похода в район озера Лама.Всех желающих ждут в школе № 31 по адресу: ул. Талнахская, 64.