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11 мая 2018, 16:25



В Дудинке объявлен карантин по бешенству.

Карантин продлится до 19 июня. «На данный момент известно, что 2 мая в ветеринарную клинику обратилась жительница Дудинки. Ее собака вела и чувствовала себя подозрительно. Специалисты с первого взгляда поняли, что это бешенство. Пса усыпили. Пробы отправили в краевую лабораторию. Подозрения подтвердились. Владелица пояснила, собаку ей привезли из Талнаха. Животное содержали в гараже. Там оно могло контактировать с бродячими собаками или песцами», - сообщает norilsk-tv.ru.

Просмотров:301 В Дудинке, Левинских Песках и Волочанке объявлен карантин по бешенству. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Красноярского края Виктор Томенко. В столице Таймыра и двух поселках введены ограничительные мероприятия. В их числе - запрет на проведение выставок и вывоз домашних животных за пределы неблагополучных территорий.Карантин продлится до 19 июня. «На данный момент известно, что 2 мая в ветеринарную клинику обратилась жительница Дудинки. Ее собака вела и чувствовала себя подозрительно. Специалисты с первого взгляда поняли, что это бешенство. Пса усыпили. Пробы отправили в краевую лабораторию. Подозрения подтвердились. Владелица пояснила, собаку ей привезли из Талнаха. Животное содержали в гараже. Там оно могло контактировать с бродячими собаками или песцами», - сообщает norilsk-tv.ru.