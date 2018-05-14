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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:18 Заполярный филиал компании строит современный природоохранный объект стоимостью 1,8 млрд рублей.
16:53 Население Красноярского края стало больше на тысячу человек.
16:50 Команда Норильского техникума промышленных технологий и сервиса признана лучшей по мини-футболу на всероссийском финале проекта «Мини-футбол в вузы».
16:17 Стали известны имена участников международного турнира по керлингу Arctic Cup 2018.
15:51 Названы имена победителей конкурса «Добавь городу красок». Их работы украсят здание аэропорта, библиобус и даже фасад Норильской художественной галереи.
15:19 В Норильске пройдет третий экологический марафон «Понеслось!».
15:14 Похитил телефон прямо в лифте. Личность подозреваемого в ограблении ребенка установлена.
14:13 В Норильске стартовал второй этап Декады дорожной безопасности детей.
14:12 Ледокол «Таймыр» выполнил работы по прокладке дополнительных ледовых каналов для предупреждения заторов на Енисее.
14:12 До конца недели норильчанам не стоит ждать плюсовых температур.
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