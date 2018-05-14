Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 мая 2018, 14:12



До конца недели норильчанам не стоит ждать плюсовых температур.

Несмотря на отрицательные температуры, ледоход на Енисее приближается к Дудинке. И связано это с рядом факторов. Влияет на продвижение льда и дневное повышение температуры на 5-8 градусов, и давление массы льда с юга. Так или иначе, уровень воды на Енисее сейчас находится в пределах многолетних показателей, и ледоход ожидается в обычные для него сроки.

Просмотров:207 По словам норильских синоптиков, нынешние показания термометра находятся в пределах нормы, мороз в пределах -10 градусов может продержаться еще какое-то время.Несмотря на отрицательные температуры, ледоход на Енисее приближается к Дудинке. И связано это с рядом факторов. Влияет на продвижение льда и дневное повышение температуры на 5-8 градусов, и давление массы льда с юга. Так или иначе, уровень воды на Енисее сейчас находится в пределах многолетних показателей, и ледоход ожидается в обычные для него сроки.