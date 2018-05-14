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14 мая 2018, 14:12



Ледокол «Таймыр» выполнил работы по прокладке дополнительных ледовых каналов для предупреждения заторов на Енисее.

В районе поселка Потапово уровень воды за минувшие сутки поднялся на 24 см и сегодня находится на отметке 206 см. Кромка льда на Енисее находится в 18 км ниже поселка Верхнеимбатское, в 862 км от Дудинки. Многолетние наблюдения за ледовой обстановкой на Енисее свидетельствуют о высокой вероятности образования ледовых заторов в основном русле реки в районе Лузинских, Никитинских и Фунтусовских островов. В районе Дудинки толщина льда на Енисее достигает полутора метров, ледовые переправы также являются преградами для движения льда. На протяжении нескольких лет суда компании «Норникель» и ледоколы «Атомфлота» помогают дудинским портовикам. Для предотвращения образования ледовых заторов, которые могут привести к повышению уровня воды до опасных значений, 12 мая ледокол «Таймыр» выполнил работы по прокладке дополнительных ледовых каналов вверх от Дудинки, до и вокруг Ситковских островов со взломом снежно-ледовой дороги, более 80 км прорезей. Взлом ледокольных каналов на участке траверз островов Леонтьевский - Никитинский (ниже Дудинки по течению) будет произведен чуть позже уходящими из порта Дудинки судами ледокольного типа. Напомним, в районе Дудинки ледоход на Енисее ожидается в конце мая - начале июня. Сейчас на Таймыре проводится комплекс организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории района в период прохождения паводка. По информации гидротехнической службы Центра диагностики «Норникеля», затопление причалов с отметкой восемь метров ожидается ориентировочно 18-20 мая, прохождение ледохода в районе Дудинки ожидается в период с 30 мая по 3 июня.

Просмотров:184 По информации управления по делам ГО и ЧС, по состоянию на 08.00 утра 14 мая в районе Дудинки уровень воды на Енисее составил 592 см. За сутки он поднялся на 18 см.В районе поселка Потапово уровень воды за минувшие сутки поднялся на 24 см и сегодня находится на отметке 206 см. Кромка льда на Енисее находится в 18 км ниже поселка Верхнеимбатское, в 862 км от Дудинки.Многолетние наблюдения за ледовой обстановкой на Енисее свидетельствуют о высокой вероятности образования ледовых заторов в основном русле реки в районе Лузинских, Никитинских и Фунтусовских островов. В районе Дудинки толщина льда на Енисее достигает полутора метров, ледовые переправы также являются преградами для движения льда.На протяжении нескольких лет суда компании «Норникель» и ледоколы «Атомфлота» помогают дудинским портовикам. Для предотвращения образования ледовых заторов, которые могут привести к повышению уровня воды до опасных значений, 12 мая ледокол «Таймыр» выполнил работы по прокладке дополнительных ледовых каналов вверх от Дудинки, до и вокруг Ситковских островов со взломом снежно-ледовой дороги, более 80 км прорезей.Взлом ледокольных каналов на участке траверз островов Леонтьевский - Никитинский (ниже Дудинки по течению) будет произведен чуть позже уходящими из порта Дудинки судами ледокольного типа.Напомним, в районе Дудинки ледоход на Енисее ожидается в конце мая - начале июня. Сейчас на Таймыре проводится комплекс организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории района в период прохождения паводка.По информации гидротехнической службы Центра диагностики «Норникеля», затопление причалов с отметкой восемь метров ожидается ориентировочно 18-20 мая, прохождение ледохода в районе Дудинки ожидается в период с 30 мая по 3 июня.