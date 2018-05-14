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14 мая 2018, 14:13



В Норильске стартовал второй этап Декады дорожной безопасности детей.

В преддверии летнего отдыха госавтоинспекторы проведут встречи со школьниками и напомнят им основные правила дорожного движения. Кроме того, в школах пройдут родительские собрания, в ходе которых отдельное внимание будет уделяться вопросам обеспечения безопасного поведения детей на дорогах, включая беседы с родителями-водителями о необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей. Также в рамках декады госавтоинспекторы проведут дополнительные инструктажи с водителями городских автотранспортных предприятий и разъяснят им ответственность за нарушение ПДД.

Просмотров:180 В период мероприятия наряды ДПС будут максимально приближены к детским садам и школам, а также к местам массового пребывания детей и подростков. В течение 10 дней госавтоинспекторы уделят особое внимание правилам перевозки детей в автомобиле, а также будут следить за соблюдением правил дорожного движения детьми-пешеходами.В преддверии летнего отдыха госавтоинспекторы проведут встречи со школьниками и напомнят им основные правила дорожного движения. Кроме того, в школах пройдут родительские собрания, в ходе которых отдельное внимание будет уделяться вопросам обеспечения безопасного поведения детей на дорогах, включая беседы с родителями-водителями о необходимости применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей.Также в рамках декады госавтоинспекторы проведут дополнительные инструктажи с водителями городских автотранспортных предприятий и разъяснят им ответственность за нарушение ПДД.