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14 мая 2018, 15:14



Похитил телефон прямо в лифте. Личность подозреваемого в ограблении ребенка установлена.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативникам по горячим следам удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 30-летний житель района Кайеркан, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Злоумышленник сознался в содеянном и добровольно пришел в отдел полиции. Следственным отделом ГСУ СК РФ по г. Норильску возбуждено уголовное дело в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Просмотров:186 Полицейские по горячим следам раскрыли грабеж у несовершеннолетнего. В дежурную часть полиции обратился 27-летний местный житель с сообщением, что у его 7-летнего сына в лифте злоумышленник силой забрал сотовый телефон.В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативникам по горячим следам удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 30-летний житель района Кайеркан, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления. Злоумышленник сознался в содеянном и добровольно пришел в отдел полиции.Следственным отделом ГСУ СК РФ по г. Норильску возбуждено уголовное дело в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.