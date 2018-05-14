Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 мая 2018, 15:19



В Норильске пройдет третий экологический марафон «Понеслось!».

Стартует марафон 16 мая в 18.00 в Норильске, в корпоративном университете «Норильский никель». В этот вечер здесь пройдет встреча с экспертами: Андреем Ургантом (актер, ведущий), Станиславом Стрючковым (Клуб исследователей Таймыра), Натальей Аношиной (Заповедники Таймыра), Юлией Кох (Централизованная библиотечная система) и Натальей Солодовник (БФ «Территория добра»). В роли модератора выступит Вадим Ковалев (Ассоциация менеджеров). Пройдет обучение по SMM (маркетинг в соцсетях) и командообразованию. Напомним, пилотный марафон впервые прошел в 2016 году на всех территориях присутствия компании. В Норильске были высажены кустарники на стадионе «Заполярник», в Мончегорске прошел экоквест «Настройся на эковолну», а в Москве был проведен субботник в Лосиноостровском парке. В 2017 году марафон был намного масштабнее и проходил в четыре этапа. В Норильске на старте экомарафона участвовали 150 волонтеров из 27 подразделений компании, 26 организаций-партнеров, организовавшие порядка 40 акций (экологические мастер-классы, экоакции, субботники). В результате проведено анкетирование на тему экопривычек свыше 900 респондентов, изготовлено около 50 поделок из вторсырья, собрано порядка 300 кг батареек, разработано 26 плакатов на тему экопросвещения, проведены акции по уборке в тундре, на территории озера Долгое, акция по уходу за деревьями, высаженными в 2016 году. В ходе поездки на озеро Лама размещено 12 собственноручно изготовленных синичников (домиков для птиц). Кроме этого в прошлом году эковолонтеры организовали одну из площадок на первом Фестивале северной ягоды, прошедшем в Норильске. 20 наиболее активных участников марафона из Норильска приняли участие в экослете волонтеров "Норникеля" в Лапландском заповеднике (всего в экослете участвовали около 50 сотрудников компании – сотрудников ЗФ, КГМК и ГО). «Норникель» стал победителем международного конкурса коммуникационных проектов Eventiada IPRA GWA 2017. Экспертный совет премии в области PR вручил гран-при экологическому марафону «Понеслось!», реализованному компанией при поддержке Минприроды.

Просмотров:164 С 16 мая по 9 сентября в регионах присутствия компании «Норникель» (Норильск, Чита, Мончегорск, Заполярный, Никель и Москва) пройдет экологический марафон «Понеслось!». Участников марафона ждут увлекательные приключения: создание волонтерских историй и экологических проектов, школа блоггера, интеллектуальный экоклуб и мастерские современного добровольца.Стартует марафон 16 мая в 18.00 в Норильске, в корпоративном университете «Норильский никель». В этот вечер здесь пройдет встреча с экспертами: Андреем Ургантом (актер, ведущий), Станиславом Стрючковым (Клуб исследователей Таймыра), Натальей Аношиной (Заповедники Таймыра), Юлией Кох (Централизованная библиотечная система) и Натальей Солодовник (БФ «Территория добра»). В роли модератора выступит Вадим Ковалев (Ассоциация менеджеров). Пройдет обучение по SMM (маркетинг в соцсетях) и командообразованию.Напомним, пилотный марафон впервые прошел в 2016 году на всех территориях присутствия компании. В Норильске были высажены кустарники на стадионе «Заполярник», в Мончегорске прошел экоквест «Настройся на эковолну», а в Москве был проведен субботник в Лосиноостровском парке.В 2017 году марафон был намного масштабнее и проходил в четыре этапа. В Норильске на старте экомарафона участвовали 150 волонтеров из 27 подразделений компании, 26 организаций-партнеров, организовавшие порядка 40 акций (экологические мастер-классы, экоакции, субботники). В результате проведено анкетирование на тему экопривычек свыше 900 респондентов, изготовлено около 50 поделок из вторсырья, собрано порядка 300 кг батареек, разработано 26 плакатов на тему экопросвещения, проведены акции по уборке в тундре, на территории озера Долгое, акция по уходу за деревьями, высаженными в 2016 году. В ходе поездки на озеро Лама размещено 12 собственноручно изготовленных синичников (домиков для птиц).Кроме этого в прошлом году эковолонтеры организовали одну из площадок на первом Фестивале северной ягоды, прошедшем в Норильске. 20 наиболее активных участников марафона из Норильска приняли участие в экослете волонтеров "Норникеля" в Лапландском заповеднике (всего в экослете участвовали около 50 сотрудников компании – сотрудников ЗФ, КГМК и ГО).«Норникель» стал победителем международного конкурса коммуникационных проектов Eventiada IPRA GWA 2017. Экспертный совет премии в области PR вручил гран-при экологическому марафону «Понеслось!», реализованному компанией при поддержке Минприроды.