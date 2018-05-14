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14 мая 2018, 15:51



Названы имена победителей конкурса «Добавь городу красок». Их работы украсят здание аэропорта, библиобус и даже фасад Норильской художественной галереи.

Будущая первоклассница Вероника Семенова была признана лучшей в возрастной категории 7–9 лет. Девятилетним Ксении Колобовой и Михаилу Бобунову присудили второе и третье места соответственно. Здесь же определены шесть номинантов. Библиотечный микроавтобус, названный ее сотрудниками «библиобусом», станет ярче и заметнее благодаря рисункам 16-летней Алины Щербина, занявшей первое место, 10-летней Екатерины Фольмер со вторым местом и Вероники Сараевой, оказавшейся на третьем месте. Библиобус раскрасят в рамках второго направления конкурса «Добавь городу красок» – «Любая книга – умный друг». Третье направление конкурса – «Без фантазии нет искусства» – для самых старших участников (от 10 до 35 лет), которые хотели бы попробовать себя в граффити. Среди работ школьников жюри особо отметило эскиз Елизаветы Швецовой, на втором месте работа Ирины Козловой. Третье место поделили Дарья Виниславская и София Мазманян. Абсолютным победителем среди взрослых участников в этой номинации стала Анастасия Коваленко. На втором месте оказался Александр Бобриков, на третьем - Елизавета Швебель. Работа Анастасии станет основой для эскиза росписи здания Норильской детской художественной школы, которая уже не первый год подает заявки на участие в конкурсе, и в этом году – к юбилею города – школа стала главным объектом проекта. Вначале здание художественной школы будет оштукатурено строителями и подготовлено к раскраске. Дальнейшую работу выполнит компания «Раскрасим всё», которая до этого уже работала в Норильске на реализации проекта «Добавь городу красок». Они рекордсмены Книги рекордов Гиннесса, на их счету более 350 объектов во многих городах мира. В пердыдущие годы в рамках «Добавь городу красок» уже раскрашены: здание ДС «Арктика», здание детской больницы, торцевая стена дома на Комсомольской, 1, а также по Норильску ездит бессчетное количество автобусов, раскрашенных в рамках проекта. Фото Марины Пешковой На фото: Ксения Колобова принимает поздравления и подарки

Просмотров:168 Свои работы на конкурс подали 425 горожан в возрасте от четырех до 35 лет. На суд жюри было представлено 476 работ - рисунков и эскизов граффити. В этом году конкурсанты работали в нескольких направлениях. Первое - «Веселые картинки о Норильске» - было разработано для малышей от 4 до 9 лет, работы победителей будут использованы для оформления экспозиции в аэропорту «Норильск». В возрастной категории 4-6 лет первое место жюри присудило пятилетней Василине Юнгблюд, на втором месте – Даша Тихонова, на третьем – Олеся Сасова. Также определились десять номинантов, чьи работы также украсят здание аэропорта.Будущая первоклассница Вероника Семенова была признана лучшей в возрастной категории 7–9 лет. Девятилетним Ксении Колобовой и Михаилу Бобунову присудили второе и третье места соответственно. Здесь же определены шесть номинантов.Библиотечный микроавтобус, названный ее сотрудниками «библиобусом», станет ярче и заметнее благодаря рисункам 16-летней Алины Щербина, занявшей первое место, 10-летней Екатерины Фольмер со вторым местом и Вероники Сараевой, оказавшейся на третьем месте. Библиобус раскрасят в рамках второго направления конкурса «Добавь городу красок» – «Любая книга – умный друг».Третье направление конкурса – «Без фантазии нет искусства» – для самых старших участников (от 10 до 35 лет), которые хотели бы попробовать себя в граффити. Среди работ школьников жюри особо отметило эскиз Елизаветы Швецовой, на втором месте работа Ирины Козловой. Третье место поделили Дарья Виниславская и София Мазманян. Абсолютным победителем среди взрослых участников в этой номинации стала Анастасия Коваленко. На втором месте оказался Александр Бобриков, на третьем - Елизавета Швебель. Работа Анастасии станет основой для эскиза росписи здания Норильской детской художественной школы, которая уже не первый год подает заявки на участие в конкурсе, и в этом году – к юбилею города – школа стала главным объектом проекта. Вначале здание художественной школы будет оштукатурено строителями и подготовлено к раскраске. Дальнейшую работу выполнит компания «Раскрасим всё», которая до этого уже работала в Норильске на реализации проекта «Добавь городу красок». Они рекордсмены Книги рекордов Гиннесса, на их счету более 350 объектов во многих городах мира.В пердыдущие годы в рамках «Добавь городу красок» уже раскрашены: здание ДС «Арктика», здание детской больницы, торцевая стена дома на Комсомольской, 1, а также по Норильску ездит бессчетное количество автобусов, раскрашенных в рамках проекта.Фото Марины ПешковойНа фото: Ксения Колобова принимает поздравления и подарки