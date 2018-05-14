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14 мая 2018, 16:17



Стали известны имена участников международного турнира по керлингу Arctic Cup 2018.

На играх Россию представят Анастасия Брызгалова и Алексей Тимофеев. Анастасия – чемпионка мира 2016 года среди смешанных пар и смешанных команд. Алексей – чемпион России 2014 года среди мужских команд и смешанных пар. Вторую российскую команду представят Мария Комарова и Даниил Горячев. Они стали серебряными призерами чемпионата мира 2018 года среди смешанных пар. Даниил также в 2016 году стал чемпионом мира среди смешанных команд. В состав команды Красноярского края вошли Анна Веневцева и Василий Грошев. Анна – участница прошлогоднего Arctic Curling Cup, Василий выступал на Кубке Таймыра по керлингу 2016 года. В составе швейцарской сборной выступят Женни Перре и Маттиас Перре. Женни – серебряный призер Олимпийских игр 2018 года среди смешанных пар и чемпионка мира 2017 года среди смешанных пар. Кроме этого Дудинку посетят серебряные призеры чемпионата мира 2017 года среди смешанных пар из Канады Джоанн Кортни и Рид Карратерс. Также на соревнованиях за победу поборются сборная двух стран Канады и Швеции Рэйчел Хомен и Никлас Эдин соответственно. Рэйчел – чемпионка мира 2017 года среди женских команд, Никлас – двукратный призер Олимпийских игр среди мужских команд (2014 и 2018), многократный чемпион мира и Европы среди мужских команд. Швецию на турнире представят Малин Вендель и Фабиан Вингфорс – члены сборной и победители Суперлиги своей страны. Из Чехии выступятбронзовые призеры чемпионата мира среди смешанных пар 2013 года Зузана Гайкова и Томаш Паул. В сборную Шотландии вошли Джина Эйткен и Данкан Мензис. Джина – полуфиналистка чемпионата мира 2016 года среди смешанных пар, многократная чемпионка Шотландии среди смешанных пар. Также на турнире выступят финские керлингисты Эстер Юхас (чемпионка страны среди женских команд и смешанных пар) и Маркку Уусипаавалниеми, серебряный призер Олимпийских игр 2006 года и призер чемпионатов мира среди мужских команд. Напомним, официальное открытие турнира состоится 26 мая, закрытие и церемония награждения – 27 мая. Организаторами турнира выступают Федерация керлинга России, Ассоциация «Новая Лига» при поддержке компании «Норникель» и Министерства спорта РФ.

Просмотров:185 Международный турнир по керлингу Arctic Curling Cup 2018 пройдет в столице Таймыра с 24 по 27 мая. В нем примут участие десять смешанных пар, среди них - семь иностранных из Канады, Финляндии, Чехии, Швеции, Швейцарии, Шотландии, а также три российские сборные, в числе которых команда Красноярского края.На играх Россию представят Анастасия Брызгалова и Алексей Тимофеев. Анастасия – чемпионка мира 2016 года среди смешанных пар и смешанных команд. Алексей – чемпион России 2014 года среди мужских команд и смешанных пар. Вторую российскую команду представят Мария Комарова и Даниил Горячев. Они стали серебряными призерами чемпионата мира 2018 года среди смешанных пар. Даниил также в 2016 году стал чемпионом мира среди смешанных команд. В состав команды Красноярского края вошли Анна Веневцева и Василий Грошев. Анна – участница прошлогоднего Arctic Curling Cup, Василий выступал на Кубке Таймыра по керлингу 2016 года.В составе швейцарской сборной выступят Женни Перре и Маттиас Перре. Женни – серебряный призер Олимпийских игр 2018 года среди смешанных пар и чемпионка мира 2017 года среди смешанных пар. Кроме этого Дудинку посетят серебряные призеры чемпионата мира 2017 года среди смешанных пар из Канады Джоанн Кортни и Рид Карратерс.Также на соревнованиях за победу поборются сборная двух стран Канады и Швеции Рэйчел Хомен и Никлас Эдин соответственно. Рэйчел – чемпионка мира 2017 года среди женских команд, Никлас – двукратный призер Олимпийских игр среди мужских команд (2014 и 2018), многократный чемпион мира и Европы среди мужских команд.Швецию на турнире представят Малин Вендель и Фабиан Вингфорс – члены сборной и победители Суперлиги своей страны. Из Чехии выступятбронзовые призеры чемпионата мира среди смешанных пар 2013 года Зузана Гайкова и Томаш Паул.В сборную Шотландии вошли Джина Эйткен и Данкан Мензис. Джина – полуфиналистка чемпионата мира 2016 года среди смешанных пар, многократная чемпионка Шотландии среди смешанных пар. Также на турнире выступят финские керлингисты Эстер Юхас (чемпионка страны среди женских команд и смешанных пар) и Маркку Уусипаавалниеми, серебряный призер Олимпийских игр 2006 года и призер чемпионатов мира среди мужских команд.Напомним, официальное открытие турнира состоится 26 мая, закрытие и церемония награждения – 27 мая.Организаторами турнира выступают Федерация керлинга России, Ассоциация «Новая Лига» при поддержке компании «Норникель» и Министерства спорта РФ.