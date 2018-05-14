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14 мая 2018, 16:50

Команда Норильского техникума промышленных технологий и сервиса признана лучшей по мини-футболу на всероссийском финале проекта «Мини-футбол в вузы».


Десятый юбилейный всероссийский розыгрыш проекта «Мини-футбол в вузы» проходил в Москве с 4 по 10 мая. Впервые за всю историю проекта в нем приняло участие 120 команд и 1610 участников со всех регионов России. Эти данные были официально занесены в Книгу рекордов России с формулировкой «самый массовый финал спортивного мероприятия для студентов». В числе 120 команд оказалась и команда спортивного клуба «Зевс», созданного в Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса, представлявшая спортивные интересы всего Красноярского края.
Стоит отметить, что для студентов Норильского техникума промышленных технологий и сервиса эта поездка на столь масштабные соревнования стала первой за последние 20 лет. Участие в соревнованиях такого уровня - отличный стимул для будущих спортивных достижений. «Это стало возможным благодаря поддержке многих людей, - говорит Любовь Сулим, председатель спортивного клуба «Зевс». - Представители «Норильскникельремонта» дали ребятам хороший соревновательный опыт. Команда «Океан», с которой у команды клуба «Зевс» проходили товарищеские матчи, закалила характер. Тренеры по легкой атлетике ДЮСШ № 3 Виталий Риб и Валентина Солдатова помогли спортсменам достичь отличной физической формы и выносливости. Президент Красноярской региональной общественной организации «Ассоциация футбола и мини-футбола» Даниил Кот помог в организации поездки. Существенную финансовую поддержку оказал благотворительный фонд Виктора Коновалова «Территория добра».
Норильск оставил о себе хорошее впечатление у судей и показал, что он может конкурировать с именитыми и опытными командами-участниками проекта «Мини-футбол в вузы». Так, в своей подгруппе Норильску удалось обыграть двукратных чемпионов России - команду Уфы. У команды клуба «Зевс» были все шансы занять одно из призовых мест, так как спортсмены этой команды по итогам соревнований забили больше всего голов. Жюри отметило мастерство новичков, и на торжественной церемонии закрытия всероссийского финала проекта «Мини-футбол в вузы» официальный партнер проекта «Гослото» вручил капитану команды «Зевс» Александру Арефьеву хрустальный кубок как «Лучшей команде всероссийского финала по версии "Гослото». Лучшим игроком финальных игр признан норильчанин Сулейман Гурбанов (Норильский техникум промышленных технологий и сервиса).

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    Список новостей

 14 мая 2018 
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16:50   Команда Норильского техникума промышленных технологий и сервиса признана лучшей по мини-футболу на всероссийском финале проекта «Мини-футбол в вузы». 16:17   Стали известны имена участников международного турнира по керлингу Arctic Cup 2018.
15:51   Названы имена победителей конкурса «Добавь городу красок». Их работы украсят здание аэропорта, библиобус и даже фасад Норильской художественной галереи. 15:19   В Норильске пройдет третий экологический марафон «Понеслось!».
15:14   Похитил телефон прямо в лифте. Личность подозреваемого в ограблении ребенка установлена. 14:13   В Норильске стартовал второй этап Декады дорожной безопасности детей.
14:12   Ледокол «Таймыр» выполнил работы по прокладке дополнительных ледовых каналов для предупреждения заторов на Енисее. 14:12   До конца недели норильчанам не стоит ждать плюсовых температур.

 11 мая 2018 
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15:59   Еще один норильский школьник прошел в полуфинал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 15:30   В воскресенье в библиотеке семейного чтения - день открытых дверей.
15:17   В эти выходные в Норильске состоится открытый Арктический турнир по зимнему волейболу на кубок генерального директора ООО «Норильскникельремонт». 14:52   Житель Норильска выиграл в лотерею более 23 млн рублей.
14:44   Более 1 млн рублей норильские предприниматели возместили потребителям за месяц. 14:04   В Норильске госавтоинспекторы установили личность водителя, скрывшегося с места ДТП.
13:08   «Ставку по ипотеке предлагается снизить с 9,3% до 8%», - депутат ЗС Елена Пензина. 12:27   Норильчанам предлагают принять участие в конкурсе «Бюджет для граждан».
10:55   Депутат ЗС Виктор Кардашов: «В структуре указа президента на первом месте стоит демография, и это неслучайно: именно ради людей должны выполняться все поставленные задачи». 10:49   В клубе раннего развития для малышей «Енотики» в детской библиотеке открыли летний сезон, объявили о наборе новой группы, а также совершили небольшое космическое путешествие.

 10 мая 2018 
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17:05   Музей авиации и космонавтики 8-й норильской школы удостоен чести хранения дубликата знамени 22-го Гвардейского скоростного бомбардировочного авиационного полка. 16:48   Второй год подряд в Норильске будут работать городские летние профильные школы. В этом году они примут 720 ребят.
16:29   День Победы в публичной библиотеке отметили воссозданием исторической реконструкции, спортивной программой и интеллектуальными баталиями. 16:25   Норильские полицейские присоединились к Всероссийской акции «Читаем детям о войне».
15:54   За пожар по Комсомольской, 18, придется ответить собственнику кафе «Стейк-хаус». 15:36   Таймыр отметил 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
15:32   9 Мая во время праздничных мероприятий в Норильске правопорядок обеспечивали более 150 полицейских. 15:24   «Поставлена задача отремонтировать все медучреждения, которые занимаются детьми», - Вера Оськина, депутат ЗС.
15:00   Норильск отметил 9 Мая – Великий День Победы. 14:39   В Норильске полицейские присоединились к акции «Бессмертный полк».
14:17   Кромка льда на Енисее сегодня находится на уровне, который на 55 километров ближе к Дудинке, чем был в прошлом году. 14:14   Алексей Клешко: «Не менее 30% граждан должны участвовать в программах по благоустройству и повышению комфортности городской среды».
14:09   Основанием для проведения внеплановых проверок в сфере труда могут стать сообщения СМИ. 13:57   Дмитрий Свиридов: «Повышение качества жизни людей, создание условий для их самореализации - первостепенная задача власти».
13:53   Президент РФ подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 13:48   Президент России Владимир Путин подписал новый «майский указ». В нем идет речь о доступном жилье, ликвидации свалок и здоровом образе жизни.
12:55   Школьница из Норильска Анна Галимьянова вышла в полуфинал конкурса «Живая классика». 12:42   В этом году в акции «Бессмертный полк» приняли участие почти 8 тысяч человек.
11:26   «Ночь музеев» в Норильске в этом году стартует в Международный день музеев и станет самой длинной и праздничной.

 8 мая 2018 
15:09   Активисты движения молодых специалистов соревновались в конкурсе чтецов. Победителями в двух номинациях признаны сразу семь человек. 14:33   Руководители Норильска поздравляют ветеранов и горожан с Днем Победы.
14:13   В Норильске пройдет очный этап конкурса юных изобретателей «IMAKE». 13:48   Полицейские обеспечат охрану порядка на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы.
13:42   Во Дворце спорта «Арктика» состоялись городской турнир по спортивной гимнастике на Кубок заслуженного мастера спорта Натальи ... 13:41   Норильская школьница стала чемпионкой Европы по пауэрлифтингу.
13:37   В Норильске полицейские проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор».




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