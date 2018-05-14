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14 мая 2018, 16:50



Команда Норильского техникума промышленных технологий и сервиса признана лучшей по мини-футболу на всероссийском финале проекта «Мини-футбол в вузы».

Стоит отметить, что для студентов Норильского техникума промышленных технологий и сервиса эта поездка на столь масштабные соревнования стала первой за последние 20 лет. Участие в соревнованиях такого уровня - отличный стимул для будущих спортивных достижений. «Это стало возможным благодаря поддержке многих людей, - говорит Любовь Сулим, председатель спортивного клуба «Зевс». - Представители «Норильскникельремонта» дали ребятам хороший соревновательный опыт. Команда «Океан», с которой у команды клуба «Зевс» проходили товарищеские матчи, закалила характер. Тренеры по легкой атлетике ДЮСШ № 3 Виталий Риб и Валентина Солдатова помогли спортсменам достичь отличной физической формы и выносливости. Президент Красноярской региональной общественной организации «Ассоциация футбола и мини-футбола» Даниил Кот помог в организации поездки. Существенную финансовую поддержку оказал благотворительный фонд Виктора Коновалова «Территория добра». Норильск оставил о себе хорошее впечатление у судей и показал, что он может конкурировать с именитыми и опытными командами-участниками проекта «Мини-футбол в вузы». Так, в своей подгруппе Норильску удалось обыграть двукратных чемпионов России - команду Уфы. У команды клуба «Зевс» были все шансы занять одно из призовых мест, так как спортсмены этой команды по итогам соревнований забили больше всего голов. Жюри отметило мастерство новичков, и на торжественной церемонии закрытия всероссийского финала проекта «Мини-футбол в вузы» официальный партнер проекта «Гослото» вручил капитану команды «Зевс» Александру Арефьеву хрустальный кубок как «Лучшей команде всероссийского финала по версии "Гослото». Лучшим игроком финальных игр признан норильчанин Сулейман Гурбанов (Норильский техникум промышленных технологий и сервиса).

Просмотров:132 Десятый юбилейный всероссийский розыгрыш проекта «Мини-футбол в вузы» проходил в Москве с 4 по 10 мая. Впервые за всю историю проекта в нем приняло участие 120 команд и 1610 участников со всех регионов России. Эти данные были официально занесены в Книгу рекордов России с формулировкой «самый массовый финал спортивного мероприятия для студентов». В числе 120 команд оказалась и команда спортивного клуба «Зевс», созданного в Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса, представлявшая спортивные интересы всего Красноярского края.Стоит отметить, что для студентов Норильского техникума промышленных технологий и сервиса эта поездка на столь масштабные соревнования стала первой за последние 20 лет. Участие в соревнованиях такого уровня - отличный стимул для будущих спортивных достижений. «Это стало возможным благодаря поддержке многих людей, - говорит Любовь Сулим, председатель спортивного клуба «Зевс». - Представители «Норильскникельремонта» дали ребятам хороший соревновательный опыт. Команда «Океан», с которой у команды клуба «Зевс» проходили товарищеские матчи, закалила характер. Тренеры по легкой атлетике ДЮСШ № 3 Виталий Риб и Валентина Солдатова помогли спортсменам достичь отличной физической формы и выносливости. Президент Красноярской региональной общественной организации «Ассоциация футбола и мини-футбола» Даниил Кот помог в организации поездки. Существенную финансовую поддержку оказал благотворительный фонд Виктора Коновалова «Территория добра».Норильск оставил о себе хорошее впечатление у судей и показал, что он может конкурировать с именитыми и опытными командами-участниками проекта «Мини-футбол в вузы». Так, в своей подгруппе Норильску удалось обыграть двукратных чемпионов России - команду Уфы. У команды клуба «Зевс» были все шансы занять одно из призовых мест, так как спортсмены этой команды по итогам соревнований забили больше всего голов. Жюри отметило мастерство новичков, и на торжественной церемонии закрытия всероссийского финала проекта «Мини-футбол в вузы» официальный партнер проекта «Гослото» вручил капитану команды «Зевс» Александру Арефьеву хрустальный кубок как «Лучшей команде всероссийского финала по версии "Гослото». Лучшим игроком финальных игр признан норильчанин Сулейман Гурбанов (Норильский техникум промышленных технологий и сервиса).