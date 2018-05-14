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14 мая 2018, 16:53



Население Красноярского края стало больше на тысячу человек.

Статистики отмечают, что по сравнению с 2016 годом естественный прирост населения края в 2017 году уменьшился почти на 4 тыс. человек. Всего в 2017 году родились 35 тыс. 562 ребенка. Суммарный коэффициент рождаемости снизился с 1,815 до 1,666. При этом больше всего родилось детей в Красноярске (2 тыс. 999 человек) и Норильске (1 тыс. 423 человека). Отмечено увеличение доли вторых и последующих детей – с 60,8% до 61,1%. В 2017 году в Красноярском крае умерли 35 тыс. 295 человек. Это на 550 человек меньше, чем в 2016-м. Основными причинами смерти стали болезни системы кровообращения (46,8%), новообразования (19,6%) и внешние причины (11,1%). Миграционный прирост населения края сократился почти в 5 раз: в регион приехало на 3 тыс. 899 человек меньше, чем в 2016 году. «Это связано с увеличением миграционной убыли вследствие межрегиональных перемещений в пределах России на 1 тыс. 659 человек и уменьшением миграционного прироста со странами СНГ и другими зарубежными странами на 2 тыс. 240 человек», – рассказали в ведомстве. Число прибывших в Красноярский край в 2017 году составило 53 тыс. 791 человек, число выбывших – 52 тыс. 862 человека. Из других регионов России в край прибыли 38 тыс. 288 мигрантов. Большинство из них ­– из регионов Сибирского федерального округа (20 тыс. 387 человек). Из стран СНГ и стран дальнего зарубежья в край иммигрировали 12 тыс. 838 человек и 2 тыс. 665 человек соответственно. За этот же период из Красноярского края в другие регионы России выехали 42 тыс. 753 человека, из них 17 тыс. 750 человек – в регионы Сибирского федерального округа. Число выбывших из Красноярского края за пределы России составило 10 тыс. 109 человек, в том числе в страны СНГ – 8 тыс. 81 человек, в страны дальнего зарубежья – 2 тыс. 28 человек. Численность внутрикраевых мигрантов в 2017 году составила 71 тыс. 220 человек.

Просмотров:144 Красноярскстат опубликовал статистику численности населения на 1 января 2018 года. Численность постоянного населения края составила 2 млн 876 тыс. 497 человек. Из них 2 млн 226 тыс. 117 человек (77,4%) живут в городе, а еще 650 тыс. 380 человек (22,6%) – в сельской местности. По сравнению с 1 января 2017 года численность населения края увеличилась на 1 тыс. 196 человек. В этом количестве отображен естественный прирост – 267 человек, а также миграционный – 929 человек.Статистики отмечают, что по сравнению с 2016 годом естественный прирост населения края в 2017 году уменьшился почти на 4 тыс. человек. Всего в 2017 году родились 35 тыс. 562 ребенка. Суммарный коэффициент рождаемости снизился с 1,815 до 1,666.При этом больше всего родилось детей в Красноярске (2 тыс. 999 человек) и Норильске (1 тыс. 423 человека). Отмечено увеличение доли вторых и последующих детей – с 60,8% до 61,1%.В 2017 году в Красноярском крае умерли 35 тыс. 295 человек. Это на 550 человек меньше, чем в 2016-м. Основными причинами смерти стали болезни системы кровообращения (46,8%), новообразования (19,6%) и внешние причины (11,1%).Миграционный прирост населения края сократился почти в 5 раз: в регион приехало на 3 тыс. 899 человек меньше, чем в 2016 году. «Это связано с увеличением миграционной убыли вследствие межрегиональных перемещений в пределах России на 1 тыс. 659 человек и уменьшением миграционного прироста со странами СНГ и другими зарубежными странами на 2 тыс. 240 человек», – рассказали в ведомстве.Число прибывших в Красноярский край в 2017 году составило 53 тыс. 791 человек, число выбывших – 52 тыс. 862 человека. Из других регионов России в край прибыли 38 тыс. 288 мигрантов. Большинство из них ­– из регионов Сибирского федерального округа (20 тыс. 387 человек). Из стран СНГ и стран дальнего зарубежья в край иммигрировали 12 тыс. 838 человек и 2 тыс. 665 человек соответственно.За этот же период из Красноярского края в другие регионы России выехали 42 тыс. 753 человека, из них 17 тыс. 750 человек – в регионы Сибирского федерального округа.Число выбывших из Красноярского края за пределы России составило 10 тыс. 109 человек, в том числе в страны СНГ – 8 тыс. 81 человек, в страны дальнего зарубежья – 2 тыс. 28 человек.Численность внутрикраевых мигрантов в 2017 году составила 71 тыс. 220 человек.