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14 мая 2018, 18:18



Заполярный филиал компании строит современный природоохранный объект стоимостью 1,8 млрд рублей.

Проект получил положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю, а также имеет положительное заключение государственной экспертизы федерального автономного учреждения «Главгосэкспертиза России» (Красноярский филиал). В него внедрены современные методы обращения с отходами. Они предусматривают снижение неблагоприятного воздействия на здоровье населения и среду обитания человека на каждом этапе: в процессах сбора, транспортировки, обезвреживания и захоронения неутилизируемых промышленных отходов. На строящемся объекте планируется размещать и обезвреживать (сжигать) промышленные отходы III-V классов опасности и размещение твердых коммунальных отходов (III класс – умеренно опасные отходы, IV класс – малоопасные отходы, V класс – практически неопасные отходы). Мощность объекта – 300 тыс. тонн отходов в год. Планируемый срок эксплуатации полигона составляет 30 лет. Промотходы III класса опасности будут сжигаться в специально обустроенном инсинераторе – установке для термического обезвреживания и уничтожения жидких, твердых и газообразных отходов при температурах от 400 до 1200 градусов Цельсия. Это позволит значительно сократить объемы размещения отходов и снизить уровень их опасности. На полигоне предусмотрены все необходимые сооружения для эксплуатации – всего планируется постройка 27 крупных объектов. В частности, планируется строительство: автодороги и ее освещения, гаража для спецтехники, мест для обеззараживания и мойки автотранспорта, локальных очистных сооружений, водоотводных каналов, наблюдательных скважин и т. д. Для предотвращения попадания загрязненной воды в грунт вся площадь будущего полигона будет огорожена специальной дамбой, а на дно уложат специальную геомембрану. Планируется устройство единой системы сбора и очистки загрязненных вод, которая состоит из каналов, лотков и локальных очистных сооружений. Для выполнения проекта подрядной организации предстоит большой объем земляных работ - необходимо переместить более 750 тысяч кубических метров грунта. Планируемый срок выполнения строительно-монтажных работ - II кв. 2018 – III кв. 2020 гг. Компания выделяет на строительство природоохранного объекта 1,8 млрд руб.

Просмотров:126 В Заполярном филиале «Норникеля» начались строительные работы по обустройству полигона для размещения отходов, которые образуются в процессе производственной деятельности предприятий. Его площадь составит 45 гектаров. Объект будет размещаться на территории хвостохранилища Надеждинского металлургического завода в удалении на 1,7 км от дороги Норильск - Алыкель. Два действующих промышленных отвала являются единственными на территории Центрального района города Норильска. Других альтернативных объектов для размещения отходов производства нет. Промотвалы в настоящее время заполнены ориентировочно на 70-80% и, по предварительным данным, их остаточный срок эксплуатации не превышает 5 лет.Проект получил положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю, а также имеет положительное заключение государственной экспертизы федерального автономного учреждения «Главгосэкспертиза России» (Красноярский филиал). В него внедрены современные методы обращения с отходами. Они предусматривают снижение неблагоприятного воздействия на здоровье населения и среду обитания человека на каждом этапе: в процессах сбора, транспортировки, обезвреживания и захоронения неутилизируемых промышленных отходов.На строящемся объекте планируется размещать и обезвреживать (сжигать) промышленные отходы III-V классов опасности и размещение твердых коммунальных отходов (III класс – умеренно опасные отходы, IV класс – малоопасные отходы, V класс – практически неопасные отходы). Мощность объекта – 300 тыс. тонн отходов в год. Планируемый срок эксплуатации полигона составляет 30 лет. Промотходы III класса опасности будут сжигаться в специально обустроенном инсинераторе – установке для термического обезвреживания и уничтожения жидких, твердых и газообразных отходов при температурах от 400 до 1200 градусов Цельсия. Это позволит значительно сократить объемы размещения отходов и снизить уровень их опасности. На полигоне предусмотрены все необходимые сооружения для эксплуатации – всего планируется постройка 27 крупных объектов. В частности, планируется строительство: автодороги и ее освещения, гаража для спецтехники, мест для обеззараживания и мойки автотранспорта, локальных очистных сооружений, водоотводных каналов, наблюдательных скважин и т. д. Для предотвращения попадания загрязненной воды в грунт вся площадь будущего полигона будет огорожена специальной дамбой, а на дно уложат специальную геомембрану. Планируется устройство единой системы сбора и очистки загрязненных вод, которая состоит из каналов, лотков и локальных очистных сооружений. Для выполнения проекта подрядной организации предстоит большой объем земляных работ - необходимо переместить более 750 тысяч кубических метров грунта.Планируемый срок выполнения строительно-монтажных работ - II кв. 2018 – III кв. 2020 гг. Компания выделяет на строительство природоохранного объекта 1,8 млрд руб.