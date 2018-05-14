Фото новости:

Кемерово, мы с тобой.

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
14 мая 2018, 18:18

Заполярный филиал компании строит современный природоохранный объект стоимостью 1,8 млрд рублей.


В Заполярном филиале «Норникеля» начались строительные работы по обустройству полигона для размещения отходов, которые образуются в процессе производственной деятельности предприятий. Его площадь составит 45 гектаров. Объект будет размещаться на территории хвостохранилища Надеждинского металлургического завода в удалении на 1,7 км от дороги Норильск - Алыкель. Два действующих промышленных отвала являются единственными на территории Центрального района города Норильска. Других альтернативных объектов для размещения отходов производства нет. Промотвалы в настоящее время заполнены ориентировочно на 70-80% и, по предварительным данным, их остаточный срок эксплуатации не превышает 5 лет.
Проект получил положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю, а также имеет положительное заключение государственной экспертизы федерального автономного учреждения «Главгосэкспертиза России» (Красноярский филиал). В него внедрены современные методы обращения с отходами. Они предусматривают снижение неблагоприятного воздействия на здоровье населения и среду обитания человека на каждом этапе: в процессах сбора, транспортировки, обезвреживания и захоронения неутилизируемых промышленных отходов.
На строящемся объекте планируется размещать и обезвреживать (сжигать) промышленные отходы III-V классов опасности и размещение твердых коммунальных отходов (III класс – умеренно опасные отходы, IV класс – малоопасные отходы, V класс – практически неопасные отходы). Мощность объекта – 300 тыс. тонн отходов в год. Планируемый срок эксплуатации полигона составляет 30 лет. Промотходы III класса опасности будут сжигаться в специально обустроенном инсинераторе – установке для термического обезвреживания и уничтожения жидких, твердых и газообразных отходов при температурах от 400 до 1200 градусов Цельсия. Это позволит значительно сократить объемы размещения отходов и снизить уровень их опасности. На полигоне предусмотрены все необходимые сооружения для эксплуатации – всего планируется постройка 27 крупных объектов. В частности, планируется строительство: автодороги и ее освещения, гаража для спецтехники, мест для обеззараживания и мойки автотранспорта, локальных очистных сооружений, водоотводных каналов, наблюдательных скважин и т. д. Для предотвращения попадания загрязненной воды в грунт вся площадь будущего полигона будет огорожена специальной дамбой, а на дно уложат специальную геомембрану. Планируется устройство единой системы сбора и очистки загрязненных вод, которая состоит из каналов, лотков и локальных очистных сооружений. Для выполнения проекта подрядной организации предстоит большой объем земляных работ - необходимо переместить более 750 тысяч кубических метров грунта.
Планируемый срок выполнения строительно-монтажных работ - II кв. 2018 – III кв. 2020 гг. Компания выделяет на строительство природоохранного объекта 1,8 млрд руб.

Просмотров:126
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 14 мая 2018 
18:18   Заполярный филиал компании строит современный природоохранный объект стоимостью 1,8 млрд рублей. 16:53   Население Красноярского края стало больше на тысячу человек.
16:50   Команда Норильского техникума промышленных технологий и сервиса признана лучшей по мини-футболу на всероссийском финале проекта «Мини-футбол в вузы». 16:17   Стали известны имена участников международного турнира по керлингу Arctic Cup 2018.
15:51   Названы имена победителей конкурса «Добавь городу красок». Их работы украсят здание аэропорта, библиобус и даже фасад Норильской художественной галереи. 15:19   В Норильске пройдет третий экологический марафон «Понеслось!».
15:14   Похитил телефон прямо в лифте. Личность подозреваемого в ограблении ребенка установлена. 14:13   В Норильске стартовал второй этап Декады дорожной безопасности детей.
14:12   Ледокол «Таймыр» выполнил работы по прокладке дополнительных ледовых каналов для предупреждения заторов на Енисее. 14:12   До конца недели норильчанам не стоит ждать плюсовых температур.

 11 мая 2018 
16:25   В Дудинке объявлен карантин по бешенству. 16:17   День открытых дверей по набору в класс «МЧС-резерв» пройдет в школе № 31 завтра, 12 мая в 13.00.
15:59   Еще один норильский школьник прошел в полуфинал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 15:30   В воскресенье в библиотеке семейного чтения - день открытых дверей.
15:17   В эти выходные в Норильске состоится открытый Арктический турнир по зимнему волейболу на кубок генерального директора ООО «Норильскникельремонт». 14:52   Житель Норильска выиграл в лотерею более 23 млн рублей.
14:44   Более 1 млн рублей норильские предприниматели возместили потребителям за месяц. 14:04   В Норильске госавтоинспекторы установили личность водителя, скрывшегося с места ДТП.
13:08   «Ставку по ипотеке предлагается снизить с 9,3% до 8%», - депутат ЗС Елена Пензина. 12:27   Норильчанам предлагают принять участие в конкурсе «Бюджет для граждан».
10:55   Депутат ЗС Виктор Кардашов: «В структуре указа президента на первом месте стоит демография, и это неслучайно: именно ради людей должны выполняться все поставленные задачи». 10:49   В клубе раннего развития для малышей «Енотики» в детской библиотеке открыли летний сезон, объявили о наборе новой группы, а также совершили небольшое космическое путешествие.

 10 мая 2018 
17:32   Путин поручил подготовиться к празднованию 75-летия Победы. 17:11   1420 норильских младшеклассников посетят этим летом городские оздоровительные лагеря дневного пребывания.
17:05   Музей авиации и космонавтики 8-й норильской школы удостоен чести хранения дубликата знамени 22-го Гвардейского скоростного бомбардировочного авиационного полка. 16:48   Второй год подряд в Норильске будут работать городские летние профильные школы. В этом году они примут 720 ребят.
16:29   День Победы в публичной библиотеке отметили воссозданием исторической реконструкции, спортивной программой и интеллектуальными баталиями. 16:25   Норильские полицейские присоединились к Всероссийской акции «Читаем детям о войне».
15:54   За пожар по Комсомольской, 18, придется ответить собственнику кафе «Стейк-хаус». 15:36   Таймыр отметил 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
15:32   9 Мая во время праздничных мероприятий в Норильске правопорядок обеспечивали более 150 полицейских. 15:24   «Поставлена задача отремонтировать все медучреждения, которые занимаются детьми», - Вера Оськина, депутат ЗС.
15:00   Норильск отметил 9 Мая – Великий День Победы. 14:39   В Норильске полицейские присоединились к акции «Бессмертный полк».
14:17   Кромка льда на Енисее сегодня находится на уровне, который на 55 километров ближе к Дудинке, чем был в прошлом году. 14:14   Алексей Клешко: «Не менее 30% граждан должны участвовать в программах по благоустройству и повышению комфортности городской среды».
14:09   Основанием для проведения внеплановых проверок в сфере труда могут стать сообщения СМИ. 13:57   Дмитрий Свиридов: «Повышение качества жизни людей, создание условий для их самореализации - первостепенная задача власти».
13:53   Президент РФ подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. 13:48   Президент России Владимир Путин подписал новый «майский указ». В нем идет речь о доступном жилье, ликвидации свалок и здоровом образе жизни.
12:55   Школьница из Норильска Анна Галимьянова вышла в полуфинал конкурса «Живая классика». 12:42   В этом году в акции «Бессмертный полк» приняли участие почти 8 тысяч человек.
11:26   «Ночь музеев» в Норильске в этом году стартует в Международный день музеев и станет самой длинной и праздничной.

 8 мая 2018 
15:09   Активисты движения молодых специалистов соревновались в конкурсе чтецов. Победителями в двух номинациях признаны сразу семь человек. 14:33   Руководители Норильска поздравляют ветеранов и горожан с Днем Победы.
14:13   В Норильске пройдет очный этап конкурса юных изобретателей «IMAKE». 13:48   Полицейские обеспечат охрану порядка на мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы.
13:42   Во Дворце спорта «Арктика» состоялись городской турнир по спортивной гимнастике на Кубок заслуженного мастера спорта Натальи ... 13:41   Норильская школьница стала чемпионкой Европы по пауэрлифтингу.
13:37   В Норильске полицейские проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор».




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх