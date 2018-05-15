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15 мая 2018, 10:57



В Норильске семьям, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями, к Дню защиты детей выплатят по 1000 рублей.

Размер материальной помощи составляет 1000 рублей на каждого ребенка. Выплата производится управлением социальной политики администрации города Норильска родителям (законным представителям) по месту получения пенсии ребенка-инвалида в отделениях ПАО «Сбербанк России» или в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта России» по месту жительства при предъявлении паспорта. Более подробную информацию можно получить по телефонам: 46-21-08, 46-21-35.

Просмотров:303 Решением Норильского городского Совета депутатов от 21.09.2010 № 28-676 предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, предоставляемые за счет средств бюджета муниципального образования город Норильск, в том числе материальная помощь семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, в связи с празднованием Международного дня защиты детей.Размер материальной помощи составляет 1000 рублей на каждого ребенка. Выплата производится управлением социальной политики администрации города Норильска родителям (законным представителям) по месту получения пенсии ребенка-инвалида в отделениях ПАО «Сбербанк России» или в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта России» по месту жительства при предъявлении паспорта.Более подробную информацию можно получить по телефонам: 46-21-08, 46-21-35.