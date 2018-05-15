Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

15 мая 2018, 11:54



Стали известны детали летнего фестиваля уличной еды в Норильске.

Главное гастрономическое событие будет проходить на стадионе «Заполярник» 7 и 8 июля, в преддверии основных торжеств, посвященных 65-летию города. На празднике уличной еды и уличной культуры будут работать несколько площадок: кулинарная, творческая, семейная, детская, спортивная, развлекательная. Откроются лавки с локальными продуктами и сувенирами. Жителей города Норильска, Таймырского района и всех гостей Заполярья ждут дегустации блюд местных кафе и ресторанов, а также продукции предприятий пищевой промышленности, лекции и мастер-классы приглашенных поваров и экспертов, встречи с мастерами стрит-фуда и стрит-арта, спортивные игры и творческие акции, интерактивная программа и «живой звук». Гости фестиваля уличной еды смогут проголосовать за самые вкусные блюда и присоединиться к кулинарным шоу. О своем желании участвовать в летнем фестивале еды заявили более 20 предпринимателей Норильска и Дудинки. Добавим, первый гастрономический фестиваль «СЕВЕР» организован Агентством развития Норильска в рамках празднования 65-летия города. Цель фестиваля – продвижение северной кухни и местных продуктов питания, повышение качества жизни норильчан.

Просмотров:283 Концепцию июльского стрит-феста норильским предпринимателям презентовали в рамках апрельского этапа гастрономического фестиваля «СЕВЕР». Рестораторы предложили увеличить срок проведения фестиваля с одного до двух дней. Организаторы массового семейного праздника согласовали это пожелание с администрацией Норильска.Главное гастрономическое событие будет проходить на стадионе «Заполярник» 7 и 8 июля, в преддверии основных торжеств, посвященных 65-летию города.На празднике уличной еды и уличной культуры будут работать несколько площадок: кулинарная, творческая, семейная, детская, спортивная, развлекательная. Откроются лавки с локальными продуктами и сувенирами. Жителей города Норильска, Таймырского района и всех гостей Заполярья ждут дегустации блюд местных кафе и ресторанов, а также продукции предприятий пищевой промышленности, лекции и мастер-классы приглашенных поваров и экспертов, встречи с мастерами стрит-фуда и стрит-арта, спортивные игры и творческие акции, интерактивная программа и «живой звук». Гости фестиваля уличной еды смогут проголосовать за самые вкусные блюда и присоединиться к кулинарным шоу.О своем желании участвовать в летнем фестивале еды заявили более 20 предпринимателей Норильска и Дудинки.Добавим, первый гастрономический фестиваль «СЕВЕР» организован Агентством развития Норильска в рамках празднования 65-летия города. Цель фестиваля – продвижение северной кухни и местных продуктов питания, повышение качества жизни норильчан.