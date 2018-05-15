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15 мая 2018, 12:51



Ученики полицейских классов Норильска и Дудинки выяснили, кто ловчее.

Все этапы соревнования проходили в напряженной борьбе. Болельщики и зрители следили за ходом событий и очень переживали. В подведении итогов комплексной эстафеты представитель Общественного совета отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району Валентина Ланшина отметила, что такая дружба полицейских классов – плодотворна, ведь ребята вместе познают что-то новое. «Эти соревнования, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, формируют у учащихся чувство патриотизма, любви к Родине и также вызывают доверие к деятельности правоохранительных органов», - добавила Валентина Николаевна. В упорной и непростой борьбе первое место заняла команда дудинской школы № 3. Все участники соревнований получили грамоты и медали.

Просмотров:209 Комплексная эстафета состоялась в дудинской школе № 3. Норильск представляли ученики школы № 14. Подростки поприветствовали друг друга речовками и приступили к состязаниям. Командам нужно было проверить свои силы в четырех этапах. Школьники подтягивались на перекладине, выполняли жим гири, наклоны вперед из положения лежа, отжимались. Также в упражнениях на быстроту и ловкость командам предстояло совместно пройти полосу препятствий, а в заключительном этапе узнать, кто сильнее в перетягивании каната.Все этапы соревнования проходили в напряженной борьбе. Болельщики и зрители следили за ходом событий и очень переживали.В подведении итогов комплексной эстафеты представитель Общественного совета отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району Валентина Ланшина отметила, что такая дружба полицейских классов – плодотворна, ведь ребята вместе познают что-то новое. «Эти соревнования, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, формируют у учащихся чувство патриотизма, любви к Родине и также вызывают доверие к деятельности правоохранительных органов», - добавила Валентина Николаевна.В упорной и непростой борьбе первое место заняла команда дудинской школы № 3. Все участники соревнований получили грамоты и медали.