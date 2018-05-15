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15 мая 2018, 13:52



Норильский школьник Данис Муратов вышел в финал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».

В финал конкурса вышел Данис Муратов из Норильска с рассказом Сергея Куцко «Волки». «В животных больше человечности, чем в самих людях иногда, меня это тронуло. У волчицы охотники убили волчонка, она увидела такую же маленькую девочку. Волчица была готова отомстить, но вместо этого просто ушла, пощадила ребенка, потому что смогла понять, что почувствует мать, – рассказывает Данис Муратов. – Сейчас мы все с ребятами готовимся к финалу. Соперники – это не то слово, мы все лучшие из лучших. Если я проиграю, то не расстроюсь, буду, наоборот, рад за тех, кто меня сильнее и выйдет в суперфинал». В «Артеке» в отборочных турах приняли участие еще три школьника из Норильска: Кирилл Миронов из гимназии № 48 (Г. Горин «Ежик»), Дмитрий Еременко из гимназии № 1 (В. Ионов «Объятие Родины») и Анна Галимьянова из школы № 13 (Н. Тэффи «Дураки»). Анна Галимьянова дошла до полуфинала. «Свое «счастливое» произведение я выбрала случайно. На уроке русского языка мы делали упражнение, там было рассказано о псевдониме Тэффи. Да так интересно, что я решила, что точно выберу что-нибудь из ее творчества», – рассказывает Анна Галимьянова. «Конкурс «Живая классика» является уникальной площадкой для читающих детей. Как известно, любовь к чтению рождается из собственного осознанного выбора. И очень интересно смотреть, какие книги дети выбирают для себя из того перечня, что "ЛитРес" предоставляет конкурсантам. Так, наиболее популярными среди подрастающего поколения оказались такие жанры, как фантастика, фэнтези и приключенческие романы. Что касается писателей-классиков, наиболее часто участники конкурса скачивали книги Джека Лондона, Жюля Верна, Кира Булычева и Чарльза Диккенса», – говорит Сергей Анурьев, генеральный директор группы компаний «ЛитРес». На главной сцене «Артека» сразятся 18 финалистов, которые поборются за честь выступить 6 июня в суперфинале на Красной площади. Всего приехали в легендарный детский центр 255 юных чтецов из всех уголков нашей страны. Каждый регион России отправил по три ребенка, которые смогли успешно преодолеть школьный, затем районный этап и победить в региональном. Но испытания в чтецком искусстве на этом не закончились. Как только конкурсанты прибыли в лагерь, то сразу же стали участвовать в отборочных испытаниях, которые шли почти неделю. В этом году в жюри вошли: ректор ГИТИСа Григорий Заславский, народный артист России Андрей Соколов, детский писатель Андрей Усачев, актриса театра и кино Елена Захарова. Победители всероссийского финала конкурса получат подарки от партнеров проекта: сертификаты на скачивание своих любимых произведений в современном электронном и аудиоформате от сервиса электронных книг «ЛитРес», на покупку книг от магазина Book24 издательской группы «Эксмо-АСТ», обучение английскому от онлайн-школы Skyeng и другие.

Просмотров:223 Сегодня, 15 мая, в 20.30 по московскому времени начнется финал самого масштабного детского литературного конкурса в нашей стране, который реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. В «Артеке» на главной сцена «Арена» выберут лучших декламаторов России. В этом году организована онлайн-трансляция конкурса «Живая классика» https://youngreaders.ru.В финал конкурса вышел Данис Муратов из Норильска с рассказом Сергея Куцко «Волки». «В животных больше человечности, чем в самих людях иногда, меня это тронуло. У волчицы охотники убили волчонка, она увидела такую же маленькую девочку. Волчица была готова отомстить, но вместо этого просто ушла, пощадила ребенка, потому что смогла понять, что почувствует мать, – рассказывает Данис Муратов. – Сейчас мы все с ребятами готовимся к финалу. Соперники – это не то слово, мы все лучшие из лучших. Если я проиграю, то не расстроюсь, буду, наоборот, рад за тех, кто меня сильнее и выйдет в суперфинал».В «Артеке» в отборочных турах приняли участие еще три школьника из Норильска: Кирилл Миронов из гимназии № 48 (Г. Горин «Ежик»), Дмитрий Еременко из гимназии № 1 (В. Ионов «Объятие Родины») и Анна Галимьянова из школы № 13 (Н. Тэффи «Дураки»). Анна Галимьянова дошла до полуфинала. «Свое «счастливое» произведение я выбрала случайно. На уроке русского языка мы делали упражнение, там было рассказано о псевдониме Тэффи. Да так интересно, что я решила, что точно выберу что-нибудь из ее творчества», – рассказывает Анна Галимьянова.«Конкурс «Живая классика» является уникальной площадкой для читающих детей. Как известно, любовь к чтению рождается из собственного осознанного выбора. И очень интересно смотреть, какие книги дети выбирают для себя из того перечня, что "ЛитРес" предоставляет конкурсантам. Так, наиболее популярными среди подрастающего поколения оказались такие жанры, как фантастика, фэнтези и приключенческие романы. Что касается писателей-классиков, наиболее часто участники конкурса скачивали книги Джека Лондона, Жюля Верна, Кира Булычева и Чарльза Диккенса», – говорит Сергей Анурьев, генеральный директор группы компаний «ЛитРес».На главной сцене «Артека» сразятся 18 финалистов, которые поборются за честь выступить 6 июня в суперфинале на Красной площади. Всего приехали в легендарный детский центр 255 юных чтецов из всех уголков нашей страны. Каждый регион России отправил по три ребенка, которые смогли успешно преодолеть школьный, затем районный этап и победить в региональном. Но испытания в чтецком искусстве на этом не закончились. Как только конкурсанты прибыли в лагерь, то сразу же стали участвовать в отборочных испытаниях, которые шли почти неделю.В этом году в жюри вошли: ректор ГИТИСа Григорий Заславский, народный артист России Андрей Соколов, детский писатель Андрей Усачев, актриса театра и кино Елена Захарова.Победители всероссийского финала конкурса получат подарки от партнеров проекта: сертификаты на скачивание своих любимых произведений в современном электронном и аудиоформате от сервиса электронных книг «ЛитРес», на покупку книг от магазина Book24 издательской группы «Эксмо-АСТ», обучение английскому от онлайн-школы Skyeng и другие.