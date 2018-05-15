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15 мая 2018, 14:13



Владимир Бахарь: «Все социально значимые расходы в крае профинансированы своевременно и в полном объеме».

И. о. заместителя председателя правительства края - министра финансов Владимир Бахарь в своем докладе сообщил, что финансовая ситуация в крае достаточно стабильная благодаря росту экономики и улучшению ценовой конъюнктуры на сырьевых рынках. По итогам квартала доходы превысили расходы краевого бюджета на 400 млн рублей. Доходы краевого бюджета исполнены в сумме 43,5 млрд рублей или 19,5% от плана на год. Налоговые и неналоговые доходы поступили в краевой бюджет в сумме 39,4 млрд рублей или 20,5% от плана на год. В сравнении с прошлым годом объем поступлений в первом квартале увеличился почти на 1 млрд рублей. В основном рост произошел по налогу на доходы физических лиц в результате увеличения фонда начисленной заработной платы. Объем безвозмездных поступлений в структуре доходов составил 4,1 млрд рублей. Социально значимые расходы профинансированы своевременно и в полном объеме. В целом исполнение расходов краевого бюджета за первый квартал составило 43,1 млрд рублей, это 17,8% от плана на год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение увеличилось на 2,9 млрд рублей. В структуре расходов основная доля приходится на межбюджетные трансферты территориям, капитальные расходы, расходы на оплату труда работников бюджетной сферы края, меры социальной поддержки граждан и взнос в Фонд обязательного медицинского страхования за неработающее население. Капитальные расходы в объеме 2,8 млрд рублей были направлены на строительство и реконструкцию объектов Универсиады в краевом центре - стадиона «Енисей», спортивно-тренировочного комплекса «Академия зимних видов спорта», многофункционального спорткомплекса «Сопка» и др. Кроме того, выделены средства на реконструкцию Богучанской больницы, Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи им. Н. С. Карповича, на строительство перинатального центра в Норильске, здания модульной станции скорой медицинской помощи в Минусинске, а также других социально значимых объектов в территориях края, сообщили в министерстве финансов края. Напомним, в прошлом году край вступил в программу реструктуризации бюджетных кредитов. Это позволило снизить долговую нагрузку на краевой бюджет в 2018 году на 7,8 млрд рублей. Подводя итоги, и. о. заместителя председателя правительства края подчеркнул, что в крае была обеспечена финансовая стабильность и бесперебойное финансирование всех социальных расходов. «Вместе с тем, учитывая внешние факторы, влияющие на доходы бюджета, органам власти необходимо приложить максимум усилий по мобилизации доходов и выполнению показателей отраслевых программ, а также рационально расходовать бюджетные средства в рамках государственных программ», - сказал Владимир Бахарь.

Просмотров:207 Сегодня и. о. премьер-министра края Виктор Томенко провел заседание правительства, где были подведены итоги исполнения краевого бюджета за первый квартал 2018 года.И. о. заместителя председателя правительства края - министра финансов Владимир Бахарь в своем докладе сообщил, что финансовая ситуация в крае достаточно стабильная благодаря росту экономики и улучшению ценовой конъюнктуры на сырьевых рынках.По итогам квартала доходы превысили расходы краевого бюджета на 400 млн рублей. Доходы краевого бюджета исполнены в сумме 43,5 млрд рублей или 19,5% от плана на год. Налоговые и неналоговые доходы поступили в краевой бюджет в сумме 39,4 млрд рублей или 20,5% от плана на год. В сравнении с прошлым годом объем поступлений в первом квартале увеличился почти на 1 млрд рублей. В основном рост произошел по налогу на доходы физических лиц в результате увеличения фонда начисленной заработной платы. Объем безвозмездных поступлений в структуре доходов составил 4,1 млрд рублей.Социально значимые расходы профинансированы своевременно и в полном объеме. В целом исполнение расходов краевого бюджета за первый квартал составило 43,1 млрд рублей, это 17,8% от плана на год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение увеличилось на 2,9 млрд рублей.В структуре расходов основная доля приходится на межбюджетные трансферты территориям, капитальные расходы, расходы на оплату труда работников бюджетной сферы края, меры социальной поддержки граждан и взнос в Фонд обязательного медицинского страхования за неработающее население.Капитальные расходы в объеме 2,8 млрд рублей были направлены на строительство и реконструкцию объектов Универсиады в краевом центре - стадиона «Енисей», спортивно-тренировочного комплекса «Академия зимних видов спорта», многофункционального спорткомплекса «Сопка» и др. Кроме того, выделены средства на реконструкцию Богучанской больницы, Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи им. Н. С. Карповича, на строительство перинатального центра в Норильске, здания модульной станции скорой медицинской помощи в Минусинске, а также других социально значимых объектов в территориях края, сообщили в министерстве финансов края.Напомним, в прошлом году край вступил в программу реструктуризации бюджетных кредитов. Это позволило снизить долговую нагрузку на краевой бюджет в 2018 году на 7,8 млрд рублей.Подводя итоги, и. о. заместителя председателя правительства края подчеркнул, что в крае была обеспечена финансовая стабильность и бесперебойное финансирование всех социальных расходов. «Вместе с тем, учитывая внешние факторы, влияющие на доходы бюджета, органам власти необходимо приложить максимум усилий по мобилизации доходов и выполнению показателей отраслевых программ, а также рационально расходовать бюджетные средства в рамках государственных программ», - сказал Владимир Бахарь.