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15 мая 2018, 14:44



Норильская «Шкода» побывала в керченской «Танцевальной деревне» и стала лауреатом нескольких конкурсов.

Поездка 16 норильских танцоров состоялась в рамках муниципальной программы «Развитие культуры». Норильск впервые представил младший состав коллектива «Шкода», в котором занимаются дети от 7 до 9 лет. По программе проекта прошло четыре конкурса: Международный конкурс хореографического искусства Dance-Solo, Всероссийский детский фестиваль-конкурс танцевального искусства Dance Space, Всероссийский конкурс-фестиваль хореографического искусства «Ветви-2018» и выездная версия Всероссийского конкурса танцевального искусства «Небо танцует». Кроме того, дети помимо конкурсной программы посетили более шестнадцати различных мастер-классов. Компетентное жюри по достоинству оценило профессионализм юных норильских танцоров. В итоге ансамбль «Шкода» был награжден дипломом лауреата I степени, дипломом лауреата II степени и тремя дипломами лауреата III степени.

Просмотров:228 Образцовый ансамбль современного эстрадного танца «Шкода» Городского центра культуры пополнил копилку наград, приняв участие в четырех конкурсах специального праздничного заезда мегапроекта «Танцевальная деревня», проходившего с 1 по 9 мая 2018 года в городе Керчь (Крым).Поездка 16 норильских танцоров состоялась в рамках муниципальной программы «Развитие культуры». Норильск впервые представил младший состав коллектива «Шкода», в котором занимаются дети от 7 до 9 лет.По программе проекта прошло четыре конкурса: Международный конкурс хореографического искусства Dance-Solo, Всероссийский детский фестиваль-конкурс танцевального искусства Dance Space, Всероссийский конкурс-фестиваль хореографического искусства «Ветви-2018» и выездная версия Всероссийского конкурса танцевального искусства «Небо танцует». Кроме того, дети помимо конкурсной программы посетили более шестнадцати различных мастер-классов.Компетентное жюри по достоинству оценило профессионализм юных норильских танцоров. В итоге ансамбль «Шкода» был награжден дипломом лауреата I степени, дипломом лауреата II степени и тремя дипломами лауреата III степени.