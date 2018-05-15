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15 мая 2018, 15:11



1 июня норильчан вновь ждет незабываемое карнавальное шествие, которое в этом году будет посвящено долгожданному и - для Норильска - мимолетному лету.

«По традиции карнавал у нас проходит в первый день календарного лета, и все норильчане надеются, что наконец к нам придет тепло. Или, по крайней мере, мы его призовем этим карнавальным шествием. Образы здесь могут быть самыми разнообразными, как само лето. Мы надеемся, что этот праздник подготовит горожан к летним юбилейным мероприятиям», - сообщил журналистам Михаил Зареченский, режиссер Городского центра культуры. По словам режиссера празднества, в этом году организаторы не стали объявлять каких-то предкарнавальных конкурсов, в рамках которых жюри просмотрело бы номера и костюмы заранее. «Мы даем людям в этот раз чуть больше свободы, тем более что тема лета очень многогранна и широка. Люди могут очень креативно подойти к подготовке своей команды», - отметил режиссер. И все-таки совсем без конкурсов не обошлось и в этот раз: уже сейчас можно присылать фотографии на тему «Вперед в юбилейное лето!», на которых было бы максимально ярко отражено все стремление северных жителей к летнему настроению. Ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте города. Лучшие работы будут показаны на самом карнавале на главном экране на Комсомольской площади, победителей отметят призами. Работы на фотоконкурс принимаются до 28 мая. Непосредственно в ходе карнавала жюри будет оценивать костюмы участников шествия, их сплоченность в команду и умение себя представить. На протяжении всего маршрута прохождения колонн - от Театральной до Комсомольской площади - на Ленинском проспекте будут исполняться детские песенки, и те команды, кто наиболее интересно исполнит одну из этих композиций, в финале получат приз жюри. Наградят также и автора названия всего карнавала. Построение карнавальных колонн начнется на Театральной площади в 17.30, в 18.00 шествие отправится по Ленинскому проспекту. К 18.30 колонны прибудут на Комсомольскую площадь, где начнется концертно-конкурсная программа с массой сюрпризов, игр, развлечений. Тут же, на Комсомольской площади, будут оборудованы фотозоны. В прошлогоднем карнавале приняли участие порядка 2,5 тысячи человек, ежегодно это количество увеличивается. К праздничной колонне может присоединиться любой желающий. Коллективам, планирующим участие в шествии, необходимо до 23 мая подать заявку на электронную почту: DruzhininaEYu@norilsk-city.ru.

Просмотров:217 Карнавал в Норильске 1 июня стал уже доброй традицией, он пройдет в четвертый раз, и в этом году в преддверии 65-летнего юбилея Норильска праздник обретет новый размах, открывая летнюю череду юбилейных мероприятий. Название карнавалу определили конкурсным путем, «Чудо-чадо карнавал» предполагает самую широкую тему - норильчане будут встречать лето.«По традиции карнавал у нас проходит в первый день календарного лета, и все норильчане надеются, что наконец к нам придет тепло. Или, по крайней мере, мы его призовем этим карнавальным шествием. Образы здесь могут быть самыми разнообразными, как само лето. Мы надеемся, что этот праздник подготовит горожан к летним юбилейным мероприятиям», - сообщил журналистам Михаил Зареченский, режиссер Городского центра культуры.По словам режиссера празднества, в этом году организаторы не стали объявлять каких-то предкарнавальных конкурсов, в рамках которых жюри просмотрело бы номера и костюмы заранее. «Мы даем людям в этот раз чуть больше свободы, тем более что тема лета очень многогранна и широка. Люди могут очень креативно подойти к подготовке своей команды», - отметил режиссер.И все-таки совсем без конкурсов не обошлось и в этот раз: уже сейчас можно присылать фотографии на тему «Вперед в юбилейное лето!», на которых было бы максимально ярко отражено все стремление северных жителей к летнему настроению. Ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте города. Лучшие работы будут показаны на самом карнавале на главном экране на Комсомольской площади, победителей отметят призами. Работы на фотоконкурс принимаются до 28 мая.Непосредственно в ходе карнавала жюри будет оценивать костюмы участников шествия, их сплоченность в команду и умение себя представить. На протяжении всего маршрута прохождения колонн - от Театральной до Комсомольской площади - на Ленинском проспекте будут исполняться детские песенки, и те команды, кто наиболее интересно исполнит одну из этих композиций, в финале получат приз жюри. Наградят также и автора названия всего карнавала.Построение карнавальных колонн начнется на Театральной площади в 17.30, в 18.00 шествие отправится по Ленинскому проспекту. К 18.30 колонны прибудут на Комсомольскую площадь, где начнется концертно-конкурсная программа с массой сюрпризов, игр, развлечений. Тут же, на Комсомольской площади, будут оборудованы фотозоны.В прошлогоднем карнавале приняли участие порядка 2,5 тысячи человек, ежегодно это количество увеличивается.К праздничной колонне может присоединиться любой желающий. Коллективам, планирующим участие в шествии, необходимо до 23 мая подать заявку на электронную почту: DruzhininaEYu@norilsk-city.ru.