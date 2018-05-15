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15 мая 2018, 15:27

Норильские спортсмены привезли 16 медалей с чемпионата России по тхэквондо ГТФ.


28 апреля в Москве состоялся ежегодный чемпионат России, в рамках которого также проходили первенство и Всероссийский фестиваль по тхэквондо ГТФ. В соревнованиях приняли участие около 1500 спортсменов из 52 регионов России. Красноярский край представляли 40 тхэквондистов, 20 из которых - норильчане.
По итогам соревнований команда Красноярского края под руководством Игоря Батурина заняла третье общекомандное место. По его словам, ребята выступали по всем программам чемпионата (бои, базовая техника), и такой высокий результат действительно примечателен: «Ребята были хорошо подготовлены, даже при учете значительно меньшего числа соревнований в году по сравнению с их материковскими сверстниками. Выступили все хорошо – 16 медалей! Я бы особенно отметил спортсменов самой младшей категории - 8-9 лет, которые привезли наибольшее число медалей. У меня на этих ребят большие надежды. Кстати, самым младшим нашим участником был шестилетний Арсений Дурсунов. Он впервые выехал на соревнования и сразу стал победителем».
Игорь Батурин отметил, что в его команде многие дебютировали на чемпионате России, однако сумели собраться и продемонстрировать высокий результат. Сегодня решается вопрос об участии норильчан в чемпионате Красноярского края и зоны Сибири.
Кстати, победители чемпионата России, вошедшие в сборную страны, теперь имеют право на участие в чемпионате мира, который пройдет в ЮАР 3 июля. Но, по словам Игоря Батурина, это вряд ли финансово доступно норильчанам, так что ближайшее выездное соревнование для наших спортсменов - Кубок Армении, на который осенью планируется отправить 5-6 участников.

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