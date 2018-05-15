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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:54 Кайерканские выпускники соберутся в концертном зале КДЦ «Юбилейный», чтобы станцевать вальс, посвященный последнему звонку.
16:43 19 мая, в субботу, во всех школах Норильска прозвучат последние звонки.
15:45 На Таймыре обсудили план мероприятий международного турнира по кёрлингу Arctic Cup 2018.
15:27 Норильские спортсмены привезли 16 медалей с чемпионата России по тхэквондо ГТФ.
15:11 1 июня норильчан вновь ждет незабываемое карнавальное шествие, которое в этом году будет посвящено долгожданному и - для Норильска - мимолетному лету.
14:44 Норильская «Шкода» побывала в керченской «Танцевальной деревне» и стала лауреатом нескольких конкурсов.
14:13 Владимир Бахарь: «Все социально значимые расходы в крае профинансированы своевременно и в полном объеме».
13:52 Норильский школьник Данис Муратов вышел в финал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».
12:51 Ученики полицейских классов Норильска и Дудинки выяснили, кто ловчее.
11:54 Стали известны детали летнего фестиваля уличной еды в Норильске.
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