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15 мая 2018, 15:27



Норильские спортсмены привезли 16 медалей с чемпионата России по тхэквондо ГТФ.

По итогам соревнований команда Красноярского края под руководством Игоря Батурина заняла третье общекомандное место. По его словам, ребята выступали по всем программам чемпионата (бои, базовая техника), и такой высокий результат действительно примечателен: «Ребята были хорошо подготовлены, даже при учете значительно меньшего числа соревнований в году по сравнению с их материковскими сверстниками. Выступили все хорошо – 16 медалей! Я бы особенно отметил спортсменов самой младшей категории - 8-9 лет, которые привезли наибольшее число медалей. У меня на этих ребят большие надежды. Кстати, самым младшим нашим участником был шестилетний Арсений Дурсунов. Он впервые выехал на соревнования и сразу стал победителем». Игорь Батурин отметил, что в его команде многие дебютировали на чемпионате России, однако сумели собраться и продемонстрировать высокий результат. Сегодня решается вопрос об участии норильчан в чемпионате Красноярского края и зоны Сибири. Кстати, победители чемпионата России, вошедшие в сборную страны, теперь имеют право на участие в чемпионате мира, который пройдет в ЮАР 3 июля. Но, по словам Игоря Батурина, это вряд ли финансово доступно норильчанам, так что ближайшее выездное соревнование для наших спортсменов - Кубок Армении, на который осенью планируется отправить 5-6 участников.

Просмотров:200 28 апреля в Москве состоялся ежегодный чемпионат России, в рамках которого также проходили первенство и Всероссийский фестиваль по тхэквондо ГТФ. В соревнованиях приняли участие около 1500 спортсменов из 52 регионов России. Красноярский край представляли 40 тхэквондистов, 20 из которых - норильчане.По итогам соревнований команда Красноярского края под руководством Игоря Батурина заняла третье общекомандное место. По его словам, ребята выступали по всем программам чемпионата (бои, базовая техника), и такой высокий результат действительно примечателен: «Ребята были хорошо подготовлены, даже при учете значительно меньшего числа соревнований в году по сравнению с их материковскими сверстниками. Выступили все хорошо – 16 медалей! Я бы особенно отметил спортсменов самой младшей категории - 8-9 лет, которые привезли наибольшее число медалей. У меня на этих ребят большие надежды. Кстати, самым младшим нашим участником был шестилетний Арсений Дурсунов. Он впервые выехал на соревнования и сразу стал победителем».Игорь Батурин отметил, что в его команде многие дебютировали на чемпионате России, однако сумели собраться и продемонстрировать высокий результат. Сегодня решается вопрос об участии норильчан в чемпионате Красноярского края и зоны Сибири.Кстати, победители чемпионата России, вошедшие в сборную страны, теперь имеют право на участие в чемпионате мира, который пройдет в ЮАР 3 июля. Но, по словам Игоря Батурина, это вряд ли финансово доступно норильчанам, так что ближайшее выездное соревнование для наших спортсменов - Кубок Армении, на который осенью планируется отправить 5-6 участников.