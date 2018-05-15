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15 мая 2018, 15:45

На Таймыре обсудили план мероприятий международного турнира по кёрлингу Arctic Cup 2018.


Накануне состоялось совещание при главе Таймыра Сергее Ткаченко, на котором собравшиеся обсудили план мероприятий международного турнира по кёрлингу Arctic Cup 2018.
23 мая для спортсменов планируются вводные экскурсии в Таймырском доме народного творчества и Таймырском краеведческом музее. Также в этот день запланирована дружеская встреча главы Таймыра Сергея Ткаченко с участниками турнира.
24 мая с ознакомительным визитом спортсмены посетят школы Дудинки, где пообщаются с учащимися. Также кёрлингисты встретятся с воспитанниками дудинской школы-интерната. В этот же день на Ледовой арене «Таймыр» стартуют игры. Вечером спортсмены посетят спектакль в театральной студии «Белые птицы». Кроме того, для спортсменов планируется организовать демонстрационные полеты авиамодельного объединения Центра туризма и творчества «Юниор».
25 мая возле Ледовой арены «Таймыр» будет развернуто этностойбище, где гости мероприятия смогут познакомиться с культурой и бытом коренных малочисленных народов Таймыра. Также для участников турнира планируется провести вечер культурного обмена с дегустацией национальных блюд.
На следующий день на Ледовой арене «Таймыр» состоится церемония открытия международного турнира по кёрлингу Arctic Cup 2018, продолжит работать этностойбище. Для учеников дудинской школы-интерната будет проведен турнир по кёрлингу.
27 мая состоятся полуфинальные игры и финал международного турнира по кёрлингу Arctic Cup 2018. После чего будет проведено торжественное награждение победителей и закрытие турнира.

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10:55   Депутат ЗС Виктор Кардашов: «В структуре указа президента на первом месте стоит демография, и это неслучайно: именно ради людей должны выполняться все поставленные задачи». 10:49   В клубе раннего развития для малышей «Енотики» в детской библиотеке открыли летний сезон, объявили о наборе новой группы, а также совершили небольшое космическое путешествие.

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17:05   Музей авиации и космонавтики 8-й норильской школы удостоен чести хранения дубликата знамени 22-го Гвардейского скоростного бомбардировочного авиационного полка. 16:48   Второй год подряд в Норильске будут работать городские летние профильные школы. В этом году они примут 720 ребят.
16:29   День Победы в публичной библиотеке отметили воссозданием исторической реконструкции, спортивной программой и интеллектуальными баталиями. 16:25   Норильские полицейские присоединились к Всероссийской акции «Читаем детям о войне».
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15:00   Норильск отметил 9 Мая – Великий День Победы. 14:39   В Норильске полицейские присоединились к акции «Бессмертный полк».
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