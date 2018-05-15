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15 мая 2018, 15:45



На Таймыре обсудили план мероприятий международного турнира по кёрлингу Arctic Cup 2018.

23 мая для спортсменов планируются вводные экскурсии в Таймырском доме народного творчества и Таймырском краеведческом музее. Также в этот день запланирована дружеская встреча главы Таймыра Сергея Ткаченко с участниками турнира. 24 мая с ознакомительным визитом спортсмены посетят школы Дудинки, где пообщаются с учащимися. Также кёрлингисты встретятся с воспитанниками дудинской школы-интерната. В этот же день на Ледовой арене «Таймыр» стартуют игры. Вечером спортсмены посетят спектакль в театральной студии «Белые птицы». Кроме того, для спортсменов планируется организовать демонстрационные полеты авиамодельного объединения Центра туризма и творчества «Юниор». 25 мая возле Ледовой арены «Таймыр» будет развернуто этностойбище, где гости мероприятия смогут познакомиться с культурой и бытом коренных малочисленных народов Таймыра. Также для участников турнира планируется провести вечер культурного обмена с дегустацией национальных блюд. На следующий день на Ледовой арене «Таймыр» состоится церемония открытия международного турнира по кёрлингу Arctic Cup 2018, продолжит работать этностойбище. Для учеников дудинской школы-интерната будет проведен турнир по кёрлингу. 27 мая состоятся полуфинальные игры и финал международного турнира по кёрлингу Arctic Cup 2018. После чего будет проведено торжественное награждение победителей и закрытие турнира.

Просмотров:204 Накануне состоялось совещание при главе Таймыра Сергее Ткаченко, на котором собравшиеся обсудили план мероприятий международного турнира по кёрлингу Arctic Cup 2018.23 мая для спортсменов планируются вводные экскурсии в Таймырском доме народного творчества и Таймырском краеведческом музее. Также в этот день запланирована дружеская встреча главы Таймыра Сергея Ткаченко с участниками турнира.24 мая с ознакомительным визитом спортсмены посетят школы Дудинки, где пообщаются с учащимися. Также кёрлингисты встретятся с воспитанниками дудинской школы-интерната. В этот же день на Ледовой арене «Таймыр» стартуют игры. Вечером спортсмены посетят спектакль в театральной студии «Белые птицы». Кроме того, для спортсменов планируется организовать демонстрационные полеты авиамодельного объединения Центра туризма и творчества «Юниор».25 мая возле Ледовой арены «Таймыр» будет развернуто этностойбище, где гости мероприятия смогут познакомиться с культурой и бытом коренных малочисленных народов Таймыра. Также для участников турнира планируется провести вечер культурного обмена с дегустацией национальных блюд.На следующий день на Ледовой арене «Таймыр» состоится церемония открытия международного турнира по кёрлингу Arctic Cup 2018, продолжит работать этностойбище. Для учеников дудинской школы-интерната будет проведен турнир по кёрлингу.27 мая состоятся полуфинальные игры и финал международного турнира по кёрлингу Arctic Cup 2018. После чего будет проведено торжественное награждение победителей и закрытие турнира.