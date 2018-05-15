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15 мая 2018, 16:43



19 мая, в субботу, во всех школах Норильска прозвучат последние звонки.

Праздничные мероприятия пройдут 19 мая. Время начала торжественных линеек у территорий Красноярского края разнится. В основном муниципалитеты и районы проведут последние звонки в первой половине дня - с 09.00 до 12.00, но есть школы, в которых торжественные мероприятия пройдут в вечернее время. В текущем году в НПР оканчивают обучение около десяти специализированных классов. В норильской средней школе № 1 с углубленным изучением физики и математики имени А. П. Завенягина, например, самая большая армия выпускников - в четырех 11-х классах этого заведения учатся 77 человек. В рамках праздника в школах края пройдут торжественные линейки, концерты, дискотеки и кое-где даже «капустники». Традиционно мероприятия будут проходить в основном на территории общеобразовательного учреждения - в актовых и спортивных залах. В настоящее время продолжается работа министерства образования края по обеспечению безопасности на школьных праздниках. Разосланы письма и рекомендации для директоров и учителей по проведению последних звонков.

Просмотров:228 В этом году в праздничных мероприятиях, посвященных окончанию школы, будут участвовать 1177 выпускников 11-х классов и 2210 выпускников 9-х классов, проживающих в Большом Норильске. В школе № 8, к которой присоединился Центр образования (бывшая вечерняя школа), - 36 выпускников 12-х классов.Праздничные мероприятия пройдут 19 мая. Время начала торжественных линеек у территорий Красноярского края разнится. В основном муниципалитеты и районы проведут последние звонки в первой половине дня - с 09.00 до 12.00, но есть школы, в которых торжественные мероприятия пройдут в вечернее время.В текущем году в НПР оканчивают обучение около десяти специализированных классов. В норильской средней школе № 1 с углубленным изучением физики и математики имени А. П. Завенягина, например, самая большая армия выпускников - в четырех 11-х классах этого заведения учатся 77 человек.В рамках праздника в школах края пройдут торжественные линейки, концерты, дискотеки и кое-где даже «капустники».Традиционно мероприятия будут проходить в основном на территории общеобразовательного учреждения - в актовых и спортивных залах.В настоящее время продолжается работа министерства образования края по обеспечению безопасности на школьных праздниках. Разосланы письма и рекомендации для директоров и учителей по проведению последних звонков.