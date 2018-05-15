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15 мая 2018, 16:54



Кайерканские выпускники соберутся в концертном зале КДЦ «Юбилейный», чтобы станцевать вальс, посвященный последнему звонку.

Программу мероприятия дополнят вокальные номера в исполнении Ксении Соболь, педагога 40-й школы, и ансамбля «Алые паруса» гимназии № 11. Зрителей порадует своим творчеством хореографический дуэт Руслана Джумашева и Дарьи Лавро. Воспитанники детского сада № 95 «Снежинка» подарят зрителям хореографическую композицию «Вальс цветов». Выступят и участники фестиваля литературного чтения «Моя снежная Родина». Поскольку мероприятие проходит в юбилейный для Норильска год, то и этой важной дате будет уделено особое внимание.

Просмотров:197 Фестиваль танцевального творчества «Школьный вальс – 2018», ставший уже традиционным, соберет всех кайерканских выпускников 21 мая в 19.00. Ребята представят друг другу, родителям, друзьям и педагогам те хореографические постановки, которые они готовили в школах к празднику последнего звонка.Программу мероприятия дополнят вокальные номера в исполнении Ксении Соболь, педагога 40-й школы, и ансамбля «Алые паруса» гимназии № 11. Зрителей порадует своим творчеством хореографический дуэт Руслана Джумашева и Дарьи Лавро. Воспитанники детского сада № 95 «Снежинка» подарят зрителям хореографическую композицию «Вальс цветов». Выступят и участники фестиваля литературного чтения «Моя снежная Родина». Поскольку мероприятие проходит в юбилейный для Норильска год, то и этой важной дате будет уделено особое внимание.