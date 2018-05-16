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16 мая 2018, 11:29

Уровень воды на Енисее в районе Дудинки за сутки поднялся на 18 см.


По информации управления по делам ГО и ЧС администрации муниципального района, по состоянию на 8 часов 15 мая в районе города Дудинка уровень воды на реке Енисей находится на отметке 6 м 10 см. За сутки вода поднялась на 18 см. В прошлом году в это время уровень воды в районе заполярной столицы был ниже на 41 см.
В поселке Потапово уровень воды поднялся за сутки на 19 см и сейчас – 2 м 25 см.
Кромка льда на Енисее находится в 6 км ниже села Алинское, что в 856 км от Дудинки, на участке между селами Верхнеимбатское и Верещагино.

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    Список новостей

 16 мая 2018 
16:35   В Норильске состоится «Бал весны». 15:45   Ребята норильской школы-интерната выйдут на лед против дудинцев в рамках предстоящего международного турнира Arctic Curling Cup 2018.
15:35   20 мая в норильском театре стартует проект «Бэби-среда», в рамках которого для детей от 6 месяцев до 3 лет пройдет первый спектакль под названием «Подсолнечный ветер». 15:14   В центре Норильска, на Ленинском проспекте, 42Б, открылся новый торговый центр, построенный в рамках предпринимательского инвестиционного проекта.
14:57   В Агентстве развития Норильска прошло очередное заседание на «Кухне городских идей». В этот раз обсуждалась тема «Театр и зритель». 14:51   150 тысяч рублей отсудила норильчанка у управляющей компании за ущерб в результате затопления квартиры.
13:43   Управление по делам ГО и ЧС Таймыра: к утру 16 мая в районе Дудинки уровень воды на Енисее составляет 625 см. 13:27   Арктический субботник пройдет этим летом. Волонтеры из Красноярска и Норильска очистят Диксон от мусора.
13:16   Норильчане могут принять участие в онлайн-марафоне «Круг доверия», который пройдет завтра и приурочен к Международному дню детского телефона доверия. 12:54   Норильчанин обокрал собутыльника на 180 тысяч рублей.
11:29   Уровень воды на Енисее в районе Дудинки за сутки поднялся на 18 см.

 15 мая 2018 
16:54   Кайерканские выпускники соберутся в концертном зале КДЦ «Юбилейный», чтобы станцевать вальс, посвященный последнему звонку. 16:43   19 мая, в субботу, во всех школах Норильска прозвучат последние звонки.
15:45   На Таймыре обсудили план мероприятий международного турнира по кёрлингу Arctic Cup 2018. 15:27   Норильские спортсмены привезли 16 медалей с чемпионата России по тхэквондо ГТФ.
15:11   1 июня норильчан вновь ждет незабываемое карнавальное шествие, которое в этом году будет посвящено долгожданному и - для Норильска - мимолетному лету. 14:44   Норильская «Шкода» побывала в керченской «Танцевальной деревне» и стала лауреатом нескольких конкурсов.
14:13   Владимир Бахарь: «Все социально значимые расходы в крае профинансированы своевременно и в полном объеме». 13:52   Норильский школьник Данис Муратов вышел в финал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».
12:51   Ученики полицейских классов Норильска и Дудинки выяснили, кто ловчее. 11:54   Стали известны детали летнего фестиваля уличной еды в Норильске.
10:57   В Норильске семьям, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями, к Дню защиты детей выплатят по 1000 рублей.

 14 мая 2018 
18:18   Заполярный филиал компании строит современный природоохранный объект стоимостью 1,8 млрд рублей. 16:53   Население Красноярского края стало больше на тысячу человек.
16:50   Команда Норильского техникума промышленных технологий и сервиса признана лучшей по мини-футболу на всероссийском финале проекта «Мини-футбол в вузы». 16:17   Стали известны имена участников международного турнира по керлингу Arctic Cup 2018.
15:51   Названы имена победителей конкурса «Добавь городу красок». Их работы украсят здание аэропорта, библиобус и даже фасад Норильской художественной галереи. 15:19   В Норильске пройдет третий экологический марафон «Понеслось!».
15:14   Похитил телефон прямо в лифте. Личность подозреваемого в ограблении ребенка установлена. 14:13   В Норильске стартовал второй этап Декады дорожной безопасности детей.
14:12   Ледокол «Таймыр» выполнил работы по прокладке дополнительных ледовых каналов для предупреждения заторов на Енисее. 14:12   До конца недели норильчанам не стоит ждать плюсовых температур.

 11 мая 2018 
16:25   В Дудинке объявлен карантин по бешенству. 16:17   День открытых дверей по набору в класс «МЧС-резерв» пройдет в школе № 31 завтра, 12 мая в 13.00.
15:59   Еще один норильский школьник прошел в полуфинал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 15:30   В воскресенье в библиотеке семейного чтения - день открытых дверей.
15:17   В эти выходные в Норильске состоится открытый Арктический турнир по зимнему волейболу на кубок генерального директора ООО «Норильскникельремонт». 14:52   Житель Норильска выиграл в лотерею более 23 млн рублей.
14:44   Более 1 млн рублей норильские предприниматели возместили потребителям за месяц. 14:04   В Норильске госавтоинспекторы установили личность водителя, скрывшегося с места ДТП.
13:08   «Ставку по ипотеке предлагается снизить с 9,3% до 8%», - депутат ЗС Елена Пензина. 12:27   Норильчанам предлагают принять участие в конкурсе «Бюджет для граждан».
10:55   Депутат ЗС Виктор Кардашов: «В структуре указа президента на первом месте стоит демография, и это неслучайно: именно ради людей должны выполняться все поставленные задачи». 10:49   В клубе раннего развития для малышей «Енотики» в детской библиотеке открыли летний сезон, объявили о наборе новой группы, а также совершили небольшое космическое путешествие.

 10 мая 2018 
17:32   Путин поручил подготовиться к празднованию 75-летия Победы. 17:11   1420 норильских младшеклассников посетят этим летом городские оздоровительные лагеря дневного пребывания.
17:05   Музей авиации и космонавтики 8-й норильской школы удостоен чести хранения дубликата знамени 22-го Гвардейского скоростного бомбардировочного авиационного полка. 16:48   Второй год подряд в Норильске будут работать городские летние профильные школы. В этом году они примут 720 ребят.
16:29   День Победы в публичной библиотеке отметили воссозданием исторической реконструкции, спортивной программой и интеллектуальными баталиями. 16:25   Норильские полицейские присоединились к Всероссийской акции «Читаем детям о войне».




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