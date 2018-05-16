Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 мая 2018, 11:29



Уровень воды на Енисее в районе Дудинки за сутки поднялся на 18 см.

В поселке Потапово уровень воды поднялся за сутки на 19 см и сейчас – 2 м 25 см. Кромка льда на Енисее находится в 6 км ниже села Алинское, что в 856 км от Дудинки, на участке между селами Верхнеимбатское и Верещагино.

Просмотров:230 По информации управления по делам ГО и ЧС администрации муниципального района, по состоянию на 8 часов 15 мая в районе города Дудинка уровень воды на реке Енисей находится на отметке 6 м 10 см. За сутки вода поднялась на 18 см. В прошлом году в это время уровень воды в районе заполярной столицы был ниже на 41 см.В поселке Потапово уровень воды поднялся за сутки на 19 см и сейчас – 2 м 25 см.Кромка льда на Енисее находится в 6 км ниже села Алинское, что в 856 км от Дудинки, на участке между селами Верхнеимбатское и Верещагино.