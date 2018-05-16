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16 мая 2018, 12:54



Норильчанин обокрал собутыльника на 180 тысяч рублей.

Отсутствие денег парень обнаружил по дороге домой. В автобусе его попросили оплатить проезд, он достал кошелек и не обнаружил там всей суммы. Тогда он обратился в полицию. В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Ранее не судимый норильчанин вернул потерпевшему 172 тысячи рублей, остальную сумму потратил на личные нужды. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. В настоящее время материалы дела направлены в суд для принятия решения.

Просмотров:295 50-летний мужчина пригласил 29-летнего приятеля к себе в гараж для распития алкоголя. Он знал, что у парня при себе крупная сумма денег. Во время застолья гость снял куртку, в которой находился кошелек с деньгами. В один из подходящих моментов, когда молодой человек вышел на перекур, хозяин гаража и похитил деньги.Отсутствие денег парень обнаружил по дороге домой. В автобусе его попросили оплатить проезд, он достал кошелек и не обнаружил там всей суммы. Тогда он обратился в полицию.В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Ранее не судимый норильчанин вернул потерпевшему 172 тысячи рублей, остальную сумму потратил на личные нужды.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. В настоящее время материалы дела направлены в суд для принятия решения.