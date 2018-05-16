Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 мая 2018, 13:16



Норильчане могут принять участие в онлайн-марафоне «Круг доверия», который пройдет завтра и приурочен к Международному дню детского телефона доверия.

8-800-2000-122 был введен Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2010 году. При звонке на этот номер дети, подростки, их родители, иные граждане могут получить экстренную психологическую помощь, которая оказывается анонимно и бесплатно специалистами действующих региональных служб, подключенных к единому общероссийскому номеру. 17 мая – Международный день детского телефона доверия. Именно в этот день фонд проведет мероприятие – онлайн-марафон «Круг доверия», направленный на повышение узнаваемости детского телефона доверия и принципов его работы. Онлайн-марафон «Круг доверия» пройдет 17 мая с 10 до 14 по московскому времени в МИА «Россия сегодня» с прямой трансляцией в интернете. Мероприятие пройдет в формате ток-шоу. В студии будут присутствовать знаменитые гости, известные детям и их родителям артисты, видеоблогеры и спортсмены, которые будут отвечать на вопросы, делиться своими историями и личным опытом. В студии также будут присутствовать эксперты-психологи, которые расскажут о принципах работы детского телефона доверия и смогут развеять мифы и сомнения, связанные с обращением на него. Участники из регионов могут присылать свои вопросы, видеообращения и предложения на электронную почту или в группу марафона в социальной сети «ВКонтакте». Самые «острые» вопросы обязательно получат отклик в студии. Чтобы подключиться к прямой трансляции, необходимо: • перейти на сайт www.8-800-2000-122.ru и в открывшемся окне выбрать удобный канал вещания, просто кликнув по нему мышью; • смотреть трансляцию марафона можно также на сайте «Детский телефон доверия» www.telefon-doveria.ru. Справочная информация: • www.8-800-2000-122.ru – специальный сайт, созданный для проведения марафона «Круг доверия»; • www.telefon-doveria.ru – постоянно действующий официальный сайт «Детский телефон доверия»; • krugdoveria@telefon-doveria.ru – специальный е-мейл адрес организаторов и координаторов марафона (сбор вопросов для обсуждения в студии, получение творческих работ в ходе предварительных активностей, технические вопросы по подключению к трансляции); • vk.com/krugdoveria2018 – страница марафона «Круг доверия» в социальной сети «ВКонтакте»».

Просмотров:194 Единый общероссийский номер детского телефона доверия –был введен Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2010 году.При звонке на этот номер дети, подростки, их родители, иные граждане могут получить экстренную психологическую помощь, которая оказывается анонимно и бесплатно специалистами действующих региональных служб, подключенных к единому общероссийскому номеру.17 мая – Международный день детского телефона доверия. Именно в этот день фонд проведет мероприятие – онлайн-марафон «Круг доверия», направленный на повышение узнаваемости детского телефона доверия и принципов его работы.Онлайн-марафон «Круг доверия» пройдет 17 мая с 10 до 14 по московскому времени в МИА «Россия сегодня» с прямой трансляцией в интернете. Мероприятие пройдет в формате ток-шоу. В студии будут присутствовать знаменитые гости, известные детям и их родителям артисты, видеоблогеры и спортсмены, которые будут отвечать на вопросы, делиться своими историями и личным опытом. В студии также будут присутствовать эксперты-психологи, которые расскажут о принципах работы детского телефона доверия и смогут развеять мифы и сомнения, связанные с обращением на него.Участники из регионов могут присылать свои вопросы, видеообращения и предложения на электронную почту или в группу марафона в социальной сети «ВКонтакте». Самые «острые» вопросы обязательно получат отклик в студии.Чтобы подключиться к прямой трансляции, необходимо:• перейти на сайт www.8-800-2000-122.ru и в открывшемся окне выбрать удобный канал вещания, просто кликнув по нему мышью;• смотреть трансляцию марафона можно также на сайте «Детский телефон доверия» www.telefon-doveria.ru.Справочная информация:• www.8-800-2000-122.ru – специальный сайт, созданный для проведения марафона «Круг доверия»;• www.telefon-doveria.ru – постоянно действующий официальный сайт «Детский телефон доверия»;• krugdoveria@telefon-doveria.ru – специальный е-мейл адрес организаторов и координаторов марафона (сбор вопросов для обсуждения в студии, получение творческих работ в ходе предварительных активностей, технические вопросы по подключению к трансляции);• vk.com/krugdoveria2018 – страница марафона «Круг доверия» в социальной сети «ВКонтакте»».