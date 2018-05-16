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16 мая 2018, 13:27



Арктический субботник пройдет этим летом. Волонтеры из Красноярска и Норильска очистят Диксон от мусора.

В течение месяца волонтеры из Красноярска и Норильска под пристальным вниманием таймырских спасателей будут очищать территорию Диксона от строительного и бытового мусора, разбирать старые заборы, балки и другие некапитальные строения. Районные власти и жители Диксона таким образом рассчитывают привлечь внимание общественности к вопросам экологии Арктики, а также дать поселению вторую жизнь, начав реализовывать планы по его благоустройству с уборки территории. В настоящее время идет регистрация участников субботника, администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района разрабатывает для волонтеров культурную, спортивную и туристическую программы. Предполагается, что для ребят будут организованы маршруты по местам боевой славы Диксона. Мероприятия добровольческого экологического проекта «Арктический субботник» проводятся в целях формирования экологического мировоззрения населения Таймыра, пропаганды бережного отношения к окружающей среде, развития волонтерского движения и улучшения экологической ситуации, а также становления и системного развития добровольческой инициативы. Проект организован по инициативе главы Таймыра Сергея Ткаченко при финансовой поддержке компании «Норникель».

Просмотров:213 С 16 июля по 15 августа на Таймыре пройдет Арктический субботник. Добровольческий экологический проект состоится в самом северном населенном пункте России, «арктическом фасаде» Красноярского края – городском поселении Диксон.В течение месяца волонтеры из Красноярска и Норильска под пристальным вниманием таймырских спасателей будут очищать территорию Диксона от строительного и бытового мусора, разбирать старые заборы, балки и другие некапитальные строения. Районные власти и жители Диксона таким образом рассчитывают привлечь внимание общественности к вопросам экологии Арктики, а также дать поселению вторую жизнь, начав реализовывать планы по его благоустройству с уборки территории.В настоящее время идет регистрация участников субботника, администрация Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района разрабатывает для волонтеров культурную, спортивную и туристическую программы. Предполагается, что для ребят будут организованы маршруты по местам боевой славы Диксона.Мероприятия добровольческого экологического проекта «Арктический субботник» проводятся в целях формирования экологического мировоззрения населения Таймыра, пропаганды бережного отношения к окружающей среде, развития волонтерского движения и улучшения экологической ситуации, а также становления и системного развития добровольческой инициативы.Проект организован по инициативе главы Таймыра Сергея Ткаченко при финансовой поддержке компании «Норникель».