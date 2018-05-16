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16 мая 2018, 13:43



Управление по делам ГО и ЧС Таймыра: к утру 16 мая в районе Дудинки уровень воды на Енисее составляет 625 см.

Кромка льда на Енисее находится в 6 км ниже села Алинское и удалена от Дудинки на 856 км. В прошлом году граница ледяного поля находилась на участке между с. Верхнеимбатское — с. Верещагино (860 км от Дудинки), а уровень воды соответствовал отметке в 581 см. Специалисты районного управления по делам ГО и ЧС напоминают, что выезд на лед запрещен. Горожанам рекомендовано воздержаться и от пешего выхода на Енисей.

Просмотров:366 За минувшие сутки он поднялся на 15 см. В районе поселка Потапово прирост воды составил 7 см и зафиксирован на отметке 232 см.Кромка льда на Енисее находится в 6 км ниже села Алинское и удалена от Дудинки на 856 км. В прошлом году граница ледяного поля находилась на участке между с. Верхнеимбатское — с. Верещагино (860 км от Дудинки), а уровень воды соответствовал отметке в 581 см. Специалисты районного управления по делам ГО и ЧС напоминают, что выезд на лед запрещен. Горожанам рекомендовано воздержаться и от пешего выхода на Енисей.