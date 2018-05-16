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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:35 В Норильске состоится «Бал весны».
15:45 Ребята норильской школы-интерната выйдут на лед против дудинцев в рамках предстоящего международного турнира Arctic Curling Cup 2018.
15:35 20 мая в норильском театре стартует проект «Бэби-среда», в рамках которого для детей от 6 месяцев до 3 лет пройдет первый спектакль под названием «Подсолнечный ветер».
15:14 В центре Норильска, на Ленинском проспекте, 42Б, открылся новый торговый центр, построенный в рамках предпринимательского инвестиционного проекта.
14:57 В Агентстве развития Норильска прошло очередное заседание на «Кухне городских идей». В этот раз обсуждалась тема «Театр и зритель».
14:51 150 тысяч рублей отсудила норильчанка у управляющей компании за ущерб в результате затопления квартиры.
13:43 Управление по делам ГО и ЧС Таймыра: к утру 16 мая в районе Дудинки уровень воды на Енисее составляет 625 см.
13:27 Арктический субботник пройдет этим летом. Волонтеры из Красноярска и Норильска очистят Диксон от мусора.
13:16 Норильчане могут принять участие в онлайн-марафоне «Круг доверия», который пройдет завтра и приурочен к Международному дню детского телефона доверия.
12:54 Норильчанин обокрал собутыльника на 180 тысяч рублей.
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