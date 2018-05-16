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16 мая 2018, 14:51



150 тысяч рублей отсудила норильчанка у управляющей компании за ущерб в результате затопления квартиры.

Согласно составленному специалистами компании акту обследования, в результате затопления в двух комнатах, в коридоре и на кухне деформировался линолеум, в туалете отклеились обои, выкрошились затирочные швы напольной плитки, повредилась дверь. В компании предложили женщине выплатить на ремонт сумму в 49,7 тысячи рублей. Но она обратилась за независимой экспертизой, которая определила стоимость восстановительного ремонта в 154 тысячи рублей. Однако компания направила ей ответ о готовности возместить за ущерб лишь 71 тысячу. Поэтому женщина подала иск в суд, потребовав взыскать с коммунальщиков причиненные убытки, а также компенсацию морального вреда и штраф. «Установив факт затопления квартиры истицы сточными водами по причине засора стояка системы водоотведения, являющегося общим имуществом многоквартирного дома, суд возложил ответственность за причиненный собственнику помещения вред на управляющую компанию. Ответчик не выполнил свои обязанности по содержанию в надлежащем техническом и санитарном состоянии общего имущества дома, поэтому суд обязал его возместить жильцу причиненный ущерб. Кроме того, за нарушение прав потребителя и невыполнение его законных требований в добровольном порядке суд взыскал с компании в пользу потребителя компенсацию морального вреда и штраф. В феврале 2018 года Норильский городской суд (район Кайеркан) постановил взыскать с УК «Город» в пользу женщины 154 тысяч рублей материального ущерба, 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и 82 тысячи рублей штрафа (50 % от присужденной суммы). Также было взыскано 19 тысяч рублей расходов на экспертную оценку и 4,6 тысячи рублей государственной пошлины в доход местного бюджета. Ответчик обжаловал судебное решение, не согласившись с определенной экспертом стоимостью восстановительного ремонта квартиры. Но Красноярский краевой суд отклонил доводы жалобы за несостоятельностью, указав, что суд первой инстанции правомерно принял экспертное заключение в качестве допустимого доказательства, при этом ответчик не представил убедительных доказательств недостоверности данной экспертизы. В итоге суд апелляционной инстанции оставил судебное решение без изменения, оно вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Просмотров:220 Аварийная ситуация в трехкомнатной квартире на пятом этаже дома на ул. Надеждинской произошла еще в августе 2016 года. В раковине на кухне поднялась вода и залила почти все комнаты. Собственница квартиры вызвала аварийную службу управляющей организации – ООО «Город». Прибывшие по заявке коммунальщики выявили засор кухонного канализационного стояка в районе 9-го этажа и прочистили водопровод.Согласно составленному специалистами компании акту обследования, в результате затопления в двух комнатах, в коридоре и на кухне деформировался линолеум, в туалете отклеились обои, выкрошились затирочные швы напольной плитки, повредилась дверь. В компании предложили женщине выплатить на ремонт сумму в 49,7 тысячи рублей. Но она обратилась за независимой экспертизой, которая определила стоимость восстановительного ремонта в 154 тысячи рублей. Однако компания направила ей ответ о готовности возместить за ущерб лишь 71 тысячу. Поэтому женщина подала иск в суд, потребовав взыскать с коммунальщиков причиненные убытки, а также компенсацию морального вреда и штраф.«Установив факт затопления квартиры истицы сточными водами по причине засора стояка системы водоотведения, являющегося общим имуществом многоквартирного дома, суд возложил ответственность за причиненный собственнику помещения вред на управляющую компанию. Ответчик не выполнил свои обязанности по содержанию в надлежащем техническом и санитарном состоянии общего имущества дома, поэтому суд обязал его возместить жильцу причиненный ущерб. Кроме того, за нарушение прав потребителя и невыполнение его законных требований в добровольном порядке суд взыскал с компании в пользу потребителя компенсацию морального вреда и штраф. В феврале 2018 года Норильский городской суд (район Кайеркан) постановил взыскать с УК «Город» в пользу женщины 154 тысяч рублей материального ущерба, 10 тысяч рублей компенсации морального вреда и 82 тысячи рублей штрафа (50 % от присужденной суммы). Также было взыскано 19 тысяч рублей расходов на экспертную оценку и 4,6 тысячи рублей государственной пошлины в доход местного бюджета. Ответчик обжаловал судебное решение, не согласившись с определенной экспертом стоимостью восстановительного ремонта квартиры. Но Красноярский краевой суд отклонил доводы жалобы за несостоятельностью, указав, что суд первой инстанции правомерно принял экспертное заключение в качестве допустимого доказательства, при этом ответчик не представил убедительных доказательств недостоверности данной экспертизы. В итоге суд апелляционной инстанции оставил судебное решение без изменения, оно вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.