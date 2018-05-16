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16 мая 2018, 14:57



В Агентстве развития Норильска прошло очередное заседание на «Кухне городских идей». В этот раз обсуждалась тема «Театр и зритель».

В мозговом штурме с командой Агентства развития Норильска, которую возглавляет Светлана Рубашкина, участвовали директор норильского театра драмы Светлана Гергарт, главный режиссер Анна Бабанова, заместитель директора по организации зрителя Наталья Павлова, руководитель литературно-драматической части театра Лада Шебеко, менеджер по рекламе и маркетингу Анастасия Грязнова, председатель фонда «Территория добра» Наталья Солодовник. Специальным гостем встречи на «Кухне городских идей» стала петербурженка Ольга Никифорова, театровед, драматург, руководитель театрального фестиваля «Академия» (Омск) и Международного фестиваля русского искусства «Дубровник. Арт-форум» (Хорватия). Гостья дала очень высокую оценку норильскому театру, заметив, что он находится в театральном тренде всех современных направлений, что здесь сбалансированный репертуар и талантливые актеры. Участники встречи пришли к выводу, что надо искать новые формы привлечения зрителей, активнее взаимодействовать с друзьями и партнерами театра, возродить программу на местном телевидении с участием норильских артистов, организовать показы нашей «маяковки» в Снежногорске, а также провести акцию совместно с фондом «Территория добра», которая сделает театр более доступным для людей, нуждающихся в поддержке земляков.

Просмотров:186 Участники дискутировали о том, как повысить интерес норильчан к репертуарному театру, сделать нашу «маяковку» более доступной для жителей города независимо от их достатка, что важно нашему зрителю, на что и почему он идет в Заполярный драматический.В мозговом штурме с командой Агентства развития Норильска, которую возглавляет Светлана Рубашкина, участвовали директор норильского театра драмы Светлана Гергарт, главный режиссер Анна Бабанова, заместитель директора по организации зрителя Наталья Павлова, руководитель литературно-драматической части театра Лада Шебеко, менеджер по рекламе и маркетингу Анастасия Грязнова, председатель фонда «Территория добра» Наталья Солодовник.Специальным гостем встречи на «Кухне городских идей» стала петербурженка Ольга Никифорова, театровед, драматург, руководитель театрального фестиваля «Академия» (Омск) и Международного фестиваля русского искусства «Дубровник. Арт-форум» (Хорватия). Гостья дала очень высокую оценку норильскому театру, заметив, что он находится в театральном тренде всех современных направлений, что здесь сбалансированный репертуар и талантливые актеры.Участники встречи пришли к выводу, что надо искать новые формы привлечения зрителей, активнее взаимодействовать с друзьями и партнерами театра, возродить программу на местном телевидении с участием норильских артистов, организовать показы нашей «маяковки» в Снежногорске, а также провести акцию совместно с фондом «Территория добра», которая сделает театр более доступным для людей, нуждающихся в поддержке земляков.