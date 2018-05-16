Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

16 мая 2018, 15:14



В центре Норильска, на Ленинском проспекте, 42Б, открылся новый торговый центр, построенный в рамках предпринимательского инвестиционного проекта.

С момента подписания контракта между инвестором и администрацией города до открытия торгового центра «Сити» прошел год. Благодаря восстановительным работам по усилению фундамента, демонтажу ряда межэтажных перекрытий, реконструкции оставшихся этажей, перепланировке помещений, обновлению внешних и внутренних систем тепловодоснабжения и канализации здание можно будет эксплуатировать еще в течение 30-40 лет. После завершения всех строительно-монтажных работ служба строительного надзора и жилищного контроля обследовала объект на соответствие проекту. Торговый центр прошел процедуру государственной приемки, дано заключение: здание соответствует всем требованиям безопасности, в том числе - противопожарной. Новый торговый центр оборудован отдельными входными группами. На первом этаже разместился супермаркет торговой сети «Океан»; помещение второго этажа предназначено под офисный центр, также там открыты магазины и аптека; на третьем этаже чуть позже откроется ресторан. Благодаря реализации этого проекта в Норильске создано более 300 рабочих мест. «Я рад, что нам удалось найти в отношении пустовавшего много лет здания решение, которое, на наш взгляд, должно прийтись по душе всем жителям Норильска: из полуразвалившегося дома сделали современный, красивый, удобный объект массового посещения. На наш взгляд, это очень позитивное событие для города, - отметил после осмотра торгового центра Андрей Малков, и. о. главы города Норильска. – Подчеркну, что инвесторам пришлось проходить процедуру приемки как раз после трагедии в Кемерове, и комиссия, специально прибывшая из Красноярска, принимала торговый центр со всем тщанием. В результате система безопасности была дополнительно усилена, а значит, норильчане могут быть спокойны и с удовольствием совершать здесь покупки и проводить свободное время». Репортаж с открытия торгового центра «Сити» читайте в завтрашнем выпуске «Заполярной правды».

Просмотров:394 Жилой дом, который на Ленинском проспекте возвели еще в 1962 году, был признан аварийным и подлежащим капитальному ремонту в 2001 году. На протяжении 15 лет специалисты вели споры о том, стоит ли заняться реконструкцией здания или лучше все же его снести. А в 2016 году в администрацию города обратился инвестор с предложением создать на основе существующей конструкции современный торговый центр, в котором разместились бы торговые и офисные помещения. Проект был одобрен на Градостроительном совете.С момента подписания контракта между инвестором и администрацией города до открытия торгового центра «Сити» прошел год. Благодаря восстановительным работам по усилению фундамента, демонтажу ряда межэтажных перекрытий, реконструкции оставшихся этажей, перепланировке помещений, обновлению внешних и внутренних систем тепловодоснабжения и канализации здание можно будет эксплуатировать еще в течение 30-40 лет. После завершения всех строительно-монтажных работ служба строительного надзора и жилищного контроля обследовала объект на соответствие проекту. Торговый центр прошел процедуру государственной приемки, дано заключение: здание соответствует всем требованиям безопасности, в том числе - противопожарной.Новый торговый центр оборудован отдельными входными группами. На первом этаже разместился супермаркет торговой сети «Океан»; помещение второго этажа предназначено под офисный центр, также там открыты магазины и аптека; на третьем этаже чуть позже откроется ресторан. Благодаря реализации этого проекта в Норильске создано более 300 рабочих мест.«Я рад, что нам удалось найти в отношении пустовавшего много лет здания решение, которое, на наш взгляд, должно прийтись по душе всем жителям Норильска: из полуразвалившегося дома сделали современный, красивый, удобный объект массового посещения. На наш взгляд, это очень позитивное событие для города, - отметил после осмотра торгового центра Андрей Малков, и. о. главы города Норильска. – Подчеркну, что инвесторам пришлось проходить процедуру приемки как раз после трагедии в Кемерове, и комиссия, специально прибывшая из Красноярска, принимала торговый центр со всем тщанием. В результате система безопасности была дополнительно усилена, а значит, норильчане могут быть спокойны и с удовольствием совершать здесь покупки и проводить свободное время».Репортаж с открытия торгового центра «Сити» читайте в завтрашнем выпуске «Заполярной правды».