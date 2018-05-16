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16 мая 2018, 15:35



20 мая в норильском театре стартует проект «Бэби-среда», в рамках которого для детей от 6 месяцев до 3 лет пройдет первый спектакль под названием «Подсолнечный ветер».

Автор и режиссер спектакля, москвичка Екатерина Гаева, знакома норильчанам как продюсер Международного фестиваля искусств северных городов мира «Параллели», проходившего в Норильске в 2011 и 2013 годах. Екатерина - руководитель программы «Бэби-лаб» при Центре им. Вс. Мейерхольда (постановки профессиональных спектаклей для самых маленьких зрителей), преподаватель ГИТИСа, с 2014 года она курирует Международный фестиваль бэби-спектаклей «Кукуся» в Москве. «Наш спектакль - пластическо-поэтический. Без морализаторства, без назиданий. Не нужно бояться, что ребенок чего-то не поймет. То, как искусство воспринимается человеком, - его личная история. Чем раньше человек соприкасается с искусством, тем более открытым к нему он будет впоследствии… Бэби-спектакль - это доброе, укрощенное вниманием к детям маленькое пространство, где каждый ребенок тихонько втягивается в игру, и поэтому создателями спектакля являются сами зрители. Главная задача перформанса - вовлечь малыша в творческий процесс, познакомить с предметами, звуками, ощущениями», - рассказала автор спектакля. Напомним, проект стал победителем благотворительной программы компании «Норильский никель» «Мир новых возможностей» (2017) в номинации «Полюс будущего». В «Подсолнечном ветре» заняты артисты театра: Павел Авдеев, Полина Белянина, Николай Каверин, Юлия Новикова, Александр Носырев, Галина Савина. Художник проекта - Ольга Атмадзас. Следующий показ «Бэби-среды» - 2 июня, на него еще есть билеты.

Просмотров:185 Пробуждать творческую активность с младенчества - это важно не только для ребенка, но и для его родителей, считают создатели этого необычного направления. «Бэби-спектакль» - возможность выхода на новый уровень самопознания и взаимопонимания, уникальный опыт общения в специально организованном культурном, игровом пространстве. В этом пространстве существенными становятся не столько слова, но и состояния, переживания, звуки, ритмы.Автор и режиссер спектакля, москвичка Екатерина Гаева, знакома норильчанам как продюсер Международного фестиваля искусств северных городов мира «Параллели», проходившего в Норильске в 2011 и 2013 годах. Екатерина - руководитель программы «Бэби-лаб» при Центре им. Вс. Мейерхольда (постановки профессиональных спектаклей для самых маленьких зрителей), преподаватель ГИТИСа, с 2014 года она курирует Международный фестиваль бэби-спектаклей «Кукуся» в Москве.«Наш спектакль - пластическо-поэтический. Без морализаторства, без назиданий. Не нужно бояться, что ребенок чего-то не поймет. То, как искусство воспринимается человеком, - его личная история. Чем раньше человек соприкасается с искусством, тем более открытым к нему он будет впоследствии… Бэби-спектакль - это доброе, укрощенное вниманием к детям маленькое пространство, где каждый ребенок тихонько втягивается в игру, и поэтому создателями спектакля являются сами зрители. Главная задача перформанса - вовлечь малыша в творческий процесс, познакомить с предметами, звуками, ощущениями», - рассказала автор спектакля.Напомним, проект стал победителем благотворительной программы компании «Норильский никель» «Мир новых возможностей» (2017) в номинации «Полюс будущего».В «Подсолнечном ветре» заняты артисты театра: Павел Авдеев, Полина Белянина, Николай Каверин, Юлия Новикова, Александр Носырев, Галина Савина. Художник проекта - Ольга Атмадзас.Следующий показ «Бэби-среды» - 2 июня, на него еще есть билеты.