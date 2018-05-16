Фото новости:

Кемерово, мы с тобой.

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
16 мая 2018, 15:45

Ребята норильской школы-интерната выйдут на лед против дудинцев в рамках предстоящего международного турнира Arctic Curling Cup 2018.


С 24 по 27 мая в Дудинке на Ледовой арене «Таймыр» пройдет Arctic Curling Cup среди смешанных пар (дабл-микст), входящий в серию WorldCurlingTour. В турнире примут участие 10 смешанных пар. Состязаться в дисциплине дабл-микст в таймырской столице будут семь иностранных команд и три российские.
Ощутить себя настоящими керлингистами есть возможность и у ребят с ограниченными возможностями здоровья из Норильска и Дудинки. Уже несколько недель они выезжают на лед дудинской арены «Таймыр» на тренировки. Чуть позже из них будет выбрано по две смешанные команды, которым 26 мая предстоит состязаться в рамках общего турнира.
«По правилам мы должны выставить команду из четырех человек (две дабл-микст команды), но на данный момент тренируются две девочки и три мальчика, всем по 15-16 лет. По итогам тренировок выберем лучших, и они примут участие в турнире. Девочки – опытные спортсменки, не первый год занимаются футболом по адаптивной программе, так что физические нагрузки им знакомы», - рассказал Михаил Озарко, учитель физкультуры и тренер по адаптивной физкультуре норильской школы-интерната.
Прежде чем выходить на лед, ребятам предстояла серьезная физическая подготовка. По словам Андрея Жарникова, тренера по керлингу, для этих ребят не применяется полная нагрузка, учитывая их диагнозы, но все же проводится растяжка, бег и другие упражнения.
«Керлинг только кажется легким, - отметил он, - за одну игру профессионал натирает щеткой около 1,5 км льда, а его пульс доходит до 185 ударов в минуту. За выступление сбрасываешь до 1800 ккал: мы ведь на льду, расход энергии больше. Особенный упор – на ноги, они должны быть сильными. Ко всему прочему нужно успеть научиться кататься на слайдере (накладке на обувь), свиповать щеткой, слушать команды – все это сложно. На сегодня нагрузки ребятам хватает, выше пока давать нельзя. Как только начнут с ней легко справляться, будем наращивать».
Турнир стартует уже 24 мая, а 26-го ребята выйдут на лед в своем первом крупном керлинг-турнире.
27 мая состоятся полуфинальные игры основной программы турнира и финал Arctic Cup 2018. После чего будет проведено торжественное награждение победителей и закрытие турнира.

Просмотров:176
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 16 мая 2018 
16:35   В Норильске состоится «Бал весны». 15:45   Ребята норильской школы-интерната выйдут на лед против дудинцев в рамках предстоящего международного турнира Arctic Curling Cup 2018.
15:35   20 мая в норильском театре стартует проект «Бэби-среда», в рамках которого для детей от 6 месяцев до 3 лет пройдет первый спектакль под названием «Подсолнечный ветер». 15:14   В центре Норильска, на Ленинском проспекте, 42Б, открылся новый торговый центр, построенный в рамках предпринимательского инвестиционного проекта.
14:57   В Агентстве развития Норильска прошло очередное заседание на «Кухне городских идей». В этот раз обсуждалась тема «Театр и зритель». 14:51   150 тысяч рублей отсудила норильчанка у управляющей компании за ущерб в результате затопления квартиры.
13:43   Управление по делам ГО и ЧС Таймыра: к утру 16 мая в районе Дудинки уровень воды на Енисее составляет 625 см. 13:27   Арктический субботник пройдет этим летом. Волонтеры из Красноярска и Норильска очистят Диксон от мусора.
13:16   Норильчане могут принять участие в онлайн-марафоне «Круг доверия», который пройдет завтра и приурочен к Международному дню детского телефона доверия. 12:54   Норильчанин обокрал собутыльника на 180 тысяч рублей.
11:29   Уровень воды на Енисее в районе Дудинки за сутки поднялся на 18 см.

 15 мая 2018 
16:54   Кайерканские выпускники соберутся в концертном зале КДЦ «Юбилейный», чтобы станцевать вальс, посвященный последнему звонку. 16:43   19 мая, в субботу, во всех школах Норильска прозвучат последние звонки.
15:45   На Таймыре обсудили план мероприятий международного турнира по кёрлингу Arctic Cup 2018. 15:27   Норильские спортсмены привезли 16 медалей с чемпионата России по тхэквондо ГТФ.
15:11   1 июня норильчан вновь ждет незабываемое карнавальное шествие, которое в этом году будет посвящено долгожданному и - для Норильска - мимолетному лету. 14:44   Норильская «Шкода» побывала в керченской «Танцевальной деревне» и стала лауреатом нескольких конкурсов.
14:13   Владимир Бахарь: «Все социально значимые расходы в крае профинансированы своевременно и в полном объеме». 13:52   Норильский школьник Данис Муратов вышел в финал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».
12:51   Ученики полицейских классов Норильска и Дудинки выяснили, кто ловчее. 11:54   Стали известны детали летнего фестиваля уличной еды в Норильске.
10:57   В Норильске семьям, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями, к Дню защиты детей выплатят по 1000 рублей.

 14 мая 2018 
18:18   Заполярный филиал компании строит современный природоохранный объект стоимостью 1,8 млрд рублей. 16:53   Население Красноярского края стало больше на тысячу человек.
16:50   Команда Норильского техникума промышленных технологий и сервиса признана лучшей по мини-футболу на всероссийском финале проекта «Мини-футбол в вузы». 16:17   Стали известны имена участников международного турнира по керлингу Arctic Cup 2018.
15:51   Названы имена победителей конкурса «Добавь городу красок». Их работы украсят здание аэропорта, библиобус и даже фасад Норильской художественной галереи. 15:19   В Норильске пройдет третий экологический марафон «Понеслось!».
15:14   Похитил телефон прямо в лифте. Личность подозреваемого в ограблении ребенка установлена. 14:13   В Норильске стартовал второй этап Декады дорожной безопасности детей.
14:12   Ледокол «Таймыр» выполнил работы по прокладке дополнительных ледовых каналов для предупреждения заторов на Енисее. 14:12   До конца недели норильчанам не стоит ждать плюсовых температур.

 11 мая 2018 
16:25   В Дудинке объявлен карантин по бешенству. 16:17   День открытых дверей по набору в класс «МЧС-резерв» пройдет в школе № 31 завтра, 12 мая в 13.00.
15:59   Еще один норильский школьник прошел в полуфинал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 15:30   В воскресенье в библиотеке семейного чтения - день открытых дверей.
15:17   В эти выходные в Норильске состоится открытый Арктический турнир по зимнему волейболу на кубок генерального директора ООО «Норильскникельремонт». 14:52   Житель Норильска выиграл в лотерею более 23 млн рублей.
14:44   Более 1 млн рублей норильские предприниматели возместили потребителям за месяц. 14:04   В Норильске госавтоинспекторы установили личность водителя, скрывшегося с места ДТП.
13:08   «Ставку по ипотеке предлагается снизить с 9,3% до 8%», - депутат ЗС Елена Пензина. 12:27   Норильчанам предлагают принять участие в конкурсе «Бюджет для граждан».
10:55   Депутат ЗС Виктор Кардашов: «В структуре указа президента на первом месте стоит демография, и это неслучайно: именно ради людей должны выполняться все поставленные задачи». 10:49   В клубе раннего развития для малышей «Енотики» в детской библиотеке открыли летний сезон, объявили о наборе новой группы, а также совершили небольшое космическое путешествие.

 10 мая 2018 
17:32   Путин поручил подготовиться к празднованию 75-летия Победы. 17:11   1420 норильских младшеклассников посетят этим летом городские оздоровительные лагеря дневного пребывания.
17:05   Музей авиации и космонавтики 8-й норильской школы удостоен чести хранения дубликата знамени 22-го Гвардейского скоростного бомбардировочного авиационного полка. 16:48   Второй год подряд в Норильске будут работать городские летние профильные школы. В этом году они примут 720 ребят.
16:29   День Победы в публичной библиотеке отметили воссозданием исторической реконструкции, спортивной программой и интеллектуальными баталиями. 16:25   Норильские полицейские присоединились к Всероссийской акции «Читаем детям о войне».




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх