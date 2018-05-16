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16 мая 2018, 15:45



Ребята норильской школы-интерната выйдут на лед против дудинцев в рамках предстоящего международного турнира Arctic Curling Cup 2018.

Ощутить себя настоящими керлингистами есть возможность и у ребят с ограниченными возможностями здоровья из Норильска и Дудинки. Уже несколько недель они выезжают на лед дудинской арены «Таймыр» на тренировки. Чуть позже из них будет выбрано по две смешанные команды, которым 26 мая предстоит состязаться в рамках общего турнира. «По правилам мы должны выставить команду из четырех человек (две дабл-микст команды), но на данный момент тренируются две девочки и три мальчика, всем по 15-16 лет. По итогам тренировок выберем лучших, и они примут участие в турнире. Девочки – опытные спортсменки, не первый год занимаются футболом по адаптивной программе, так что физические нагрузки им знакомы», - рассказал Михаил Озарко, учитель физкультуры и тренер по адаптивной физкультуре норильской школы-интерната. Прежде чем выходить на лед, ребятам предстояла серьезная физическая подготовка. По словам Андрея Жарникова, тренера по керлингу, для этих ребят не применяется полная нагрузка, учитывая их диагнозы, но все же проводится растяжка, бег и другие упражнения. «Керлинг только кажется легким, - отметил он, - за одну игру профессионал натирает щеткой около 1,5 км льда, а его пульс доходит до 185 ударов в минуту. За выступление сбрасываешь до 1800 ккал: мы ведь на льду, расход энергии больше. Особенный упор – на ноги, они должны быть сильными. Ко всему прочему нужно успеть научиться кататься на слайдере (накладке на обувь), свиповать щеткой, слушать команды – все это сложно. На сегодня нагрузки ребятам хватает, выше пока давать нельзя. Как только начнут с ней легко справляться, будем наращивать». Турнир стартует уже 24 мая, а 26-го ребята выйдут на лед в своем первом крупном керлинг-турнире. 27 мая состоятся полуфинальные игры основной программы турнира и финал Arctic Cup 2018. После чего будет проведено торжественное награждение победителей и закрытие турнира.

Просмотров:176 С 24 по 27 мая в Дудинке на Ледовой арене «Таймыр» пройдет Arctic Curling Cup среди смешанных пар (дабл-микст), входящий в серию WorldCurlingTour. В турнире примут участие 10 смешанных пар. Состязаться в дисциплине дабл-микст в таймырской столице будут семь иностранных команд и три российские.Ощутить себя настоящими керлингистами есть возможность и у ребят с ограниченными возможностями здоровья из Норильска и Дудинки. Уже несколько недель они выезжают на лед дудинской арены «Таймыр» на тренировки. Чуть позже из них будет выбрано по две смешанные команды, которым 26 мая предстоит состязаться в рамках общего турнира.«По правилам мы должны выставить команду из четырех человек (две дабл-микст команды), но на данный момент тренируются две девочки и три мальчика, всем по 15-16 лет. По итогам тренировок выберем лучших, и они примут участие в турнире. Девочки – опытные спортсменки, не первый год занимаются футболом по адаптивной программе, так что физические нагрузки им знакомы», - рассказал Михаил Озарко, учитель физкультуры и тренер по адаптивной физкультуре норильской школы-интерната.Прежде чем выходить на лед, ребятам предстояла серьезная физическая подготовка. По словам Андрея Жарникова, тренера по керлингу, для этих ребят не применяется полная нагрузка, учитывая их диагнозы, но все же проводится растяжка, бег и другие упражнения.«Керлинг только кажется легким, - отметил он, - за одну игру профессионал натирает щеткой около 1,5 км льда, а его пульс доходит до 185 ударов в минуту. За выступление сбрасываешь до 1800 ккал: мы ведь на льду, расход энергии больше. Особенный упор – на ноги, они должны быть сильными. Ко всему прочему нужно успеть научиться кататься на слайдере (накладке на обувь), свиповать щеткой, слушать команды – все это сложно. На сегодня нагрузки ребятам хватает, выше пока давать нельзя. Как только начнут с ней легко справляться, будем наращивать».Турнир стартует уже 24 мая, а 26-го ребята выйдут на лед в своем первом крупном керлинг-турнире.27 мая состоятся полуфинальные игры основной программы турнира и финал Arctic Cup 2018. После чего будет проведено торжественное награждение победителей и закрытие турнира.