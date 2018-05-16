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16 мая 2018, 16:35



В Норильске состоится «Бал весны».

Для участников бала необходимо соблюдение дресс-кода - стилизация нарядов под моду 1850-60-х годов. Гостям бала надлежит явиться в вечерних платьях не выше щиколотки, а для кавалеров - костюм или смокинг с галстуком или шейным платком. Открытые уроки для подготовки к балу состоятся 17 и 19 мая с 20.00 до 21.30 в Молодежном центре по адресу: ул. Советская, 9, 2-й этаж. Весенний бал состоится 20 мая в 17 часов в Городском центре культуры. На все вопросы ответят по номеру 8-906-903-39-59.

Просмотров:213 Студия исторического и ирландского танца «Лепреконь» решила встретить весну, погрузившись в атмосферу празднеств середины 19-го века. На балу галантные кавалеры и прекрасные дамы будут исполнять старинные танцы под мелодии полуторовековой давности.Для участников бала необходимо соблюдение дресс-кода - стилизация нарядов под моду 1850-60-х годов. Гостям бала надлежит явиться в вечерних платьях не выше щиколотки, а для кавалеров - костюм или смокинг с галстуком или шейным платком.Открытые уроки для подготовки к балу состоятся 17 и 19 мая с 20.00 до 21.30 в Молодежном центре по адресу: ул. Советская, 9, 2-й этаж.Весенний бал состоится 20 мая в 17 часов в Городском центре культуры.На все вопросы ответят по номеру 8-906-903-39-59.