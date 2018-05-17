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17 мая 2018, 11:49



Кто исполнит гимн зимней Универсиады - 2019? Максим Фадеев совместно с генеральным партнером Универсиады - компанией «Норникель» - запускает проект, призванный объединить талантливых вокалистов из разных уголков России.

Начиная с 16 мая, в течение восьми недель в профиле Instagram Максима Фадеева @fadeevmaxim будет проходить кастинг под хэштегом #unisong. Каждая неделя конкурса будет посвящена одному из федеральных округов Российской Федерации. Какой из федеральных округов участвует в конкурсе на этой неделе, можно будет узнать из аккаунта Максима Фадеева в Instagram. Для участия в проекте кандидату необходимо выложить на собственной странице в Instagram видеоролик, демонстрирующий вокальные данные участника, с хэштегом #unisong в течение отборочной недели федерального округа, соответствующего местонахождению конкурсанта. Под постом с видео необходимо указать свой возраст (все участники должны быть старше 18 лет) и город проживания. По окончании каждой недели Максим Фадеев будет выбирать троих победителей из соответствующего федерального округа. После восьми недель отборочного тура сформируются три команды по восемь человек, каждый из которых будет одним из трех лучших в своем округе. Об этом также будет объявлено в профиле Максима Фадеева в Instagram. Команду, которая в итоге сможет исполнить гимн зимней Универсиады -2 019, выберут путем народного голосования в Instagram в июле этого года. Команда-победитель получит возможность принять участие в записи гимна зимней Универсиады - 2019 и съемках видеоклипа с Максимом Фадеевым. А гимн студенческих игр будет исполняться во время зимней Универсиады - 2019 в Красноярске.

Просмотров:173 Музыкальный лейбл MALFA, принадлежащий известному композитору и продюсеру Максиму Фадееву, совместно с «Норникелем» запускает проект, призванный объединить талантливых вокалистов из разных уголков России. Гимн студенческих игр напишет сам Максим Фадеев, а победители онлайн-конкурса, который стартовал 16 мая в Instagram, смогут его исполнить и прославиться на всю страну. Напомним, зимняя Универсиада пройдет с 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске. Профессиональные певцы и вокалисты-любители из разных уголков России смогут принять участие в состязании, записав видео с исполнением любой песни и выложив его в сеть Instagram с хэштегом #unisong.Начиная с 16 мая, в течение восьми недель в профиле Instagram Максима Фадеева @fadeevmaxim будет проходить кастинг под хэштегом #unisong. Каждая неделя конкурса будет посвящена одному из федеральных округов Российской Федерации. Какой из федеральных округов участвует в конкурсе на этой неделе, можно будет узнать из аккаунта Максима Фадеева в Instagram.Для участия в проекте кандидату необходимо выложить на собственной странице в Instagram видеоролик, демонстрирующий вокальные данные участника, с хэштегом #unisong в течение отборочной недели федерального округа, соответствующего местонахождению конкурсанта. Под постом с видео необходимо указать свой возраст (все участники должны быть старше 18 лет) и город проживания. По окончании каждой недели Максим Фадеев будет выбирать троих победителей из соответствующего федерального округа.После восьми недель отборочного тура сформируются три команды по восемь человек, каждый из которых будет одним из трех лучших в своем округе. Об этом также будет объявлено в профиле Максима Фадеева в Instagram. Команду, которая в итоге сможет исполнить гимн зимней Универсиады -2 019, выберут путем народного голосования в Instagram в июле этого года.Команда-победитель получит возможность принять участие в записи гимна зимней Универсиады - 2019 и съемках видеоклипа с Максимом Фадеевым. А гимн студенческих игр будет исполняться во время зимней Универсиады - 2019 в Красноярске.