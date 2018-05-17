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17 мая 2018, 12:02



«Норникель» - в числе разработчиков глобального механизма противодействия незаконному обороту драгметаллов.

Накануне в Вене под председательством «Норникеля» открылась ежегодная объединенная сессия Комитета безопасности Международной ассоциации металлов платиновой группы (КБ МПА). В повестке форума особое внимание уделяется вопросам координации активностей членов МПА и обсуждению перспективных форматов взаимодействия частного бизнеса и государственных структур для противодействия незаконному обороту драгоценных и цветных металлов. Участники сессии обсудили итоги первого (аналитического) этапа исследования, проведенного специалистами международного Межрегионального исследовательского института ООН по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ) и Управления по наркотикам и преступности ООН (УНП). В результате были получены исчерпывающие данные об использовании нелегальной торговли драгметаллами в качестве сложившегося способа финансирования организованных преступных группировок. Проект был инициирован компанией «Норникель» и поддержан МИД и ФТС России, а также МИД и полицией ЮАР. По словам представителя полиции ЮАР генерал-майора Сильвии Ледваба, наличие мощной правовой основы в виде резолюции Экономического и Социального совета ООН о борьбе с незаконной торговлей драгметаллами не исключает многочисленных юридических пробелов в национальных законодательствах, недостатка правоприменительных полномочий силовых ведомств и специализированной подготовки их сотрудников. По словам директора департамента корпоративной безопасности «Норникеля» - сопредседателя Комитета безопасности МПА Романа Гудова, следующий этап исследования под эгидой ООН предполагает разработку и реализацию практических механизмов блокирования основных потоков нелегальной торговли сырьем драгметаллов. «В настоящее время наша компания в прямом взаимодействии с партнерами из ЮАР, а также ЮНИКРИ и УНП ООН разрабатывает международный регламент, определяющий методы и средства противодействия в указанной сфере. Мы полагаем, что подобный план должен иметь статус официального документа, для чего сейчас составляется расширенный реестр заинтересованных стран-участниц (Россия, ЮАР, Перу, Колумбия и др.); ведутся переговоры о расширении донорской базы проекта и о создании экспертной группы, в состав которой войдут представители компаний-членов МПА, других стран, а также международных организаций. Процесс рассчитан на несколько лет, итоговый документ вместе с результатами работы ЮНИКРИ может лечь в основу новой резолюции ООН и стать практической основой глобального механизма противодействия незаконной торговле драгоценными металлами», - отметил представитель «Норникеля».

Просмотров:192 Лидеры мировой горно-металлургической отрасли поддержали предложения «Норникеля» о разработке международной дорожной карты по противодействию незаконному обороту драгоценных металлов и декларации делового поведения в сфере информационной безопасности.Накануне в Вене под председательством «Норникеля» открылась ежегодная объединенная сессия Комитета безопасности Международной ассоциации металлов платиновой группы (КБ МПА). В повестке форума особое внимание уделяется вопросам координации активностей членов МПА и обсуждению перспективных форматов взаимодействия частного бизнеса и государственных структур для противодействия незаконному обороту драгоценных и цветных металлов.Участники сессии обсудили итоги первого (аналитического) этапа исследования, проведенного специалистами международного Межрегионального исследовательского института ООН по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ) и Управления по наркотикам и преступности ООН (УНП). В результате были получены исчерпывающие данные об использовании нелегальной торговли драгметаллами в качестве сложившегося способа финансирования организованных преступных группировок. Проект был инициирован компанией «Норникель» и поддержан МИД и ФТС России, а также МИД и полицией ЮАР.По словам представителя полиции ЮАР генерал-майора Сильвии Ледваба, наличие мощной правовой основы в виде резолюции Экономического и Социального совета ООН о борьбе с незаконной торговлей драгметаллами не исключает многочисленных юридических пробелов в национальных законодательствах, недостатка правоприменительных полномочий силовых ведомств и специализированной подготовки их сотрудников.По словам директора департамента корпоративной безопасности «Норникеля» - сопредседателя Комитета безопасности МПА Романа Гудова, следующий этап исследования под эгидой ООН предполагает разработку и реализацию практических механизмов блокирования основных потоков нелегальной торговли сырьем драгметаллов.«В настоящее время наша компания в прямом взаимодействии с партнерами из ЮАР, а также ЮНИКРИ и УНП ООН разрабатывает международный регламент, определяющий методы и средства противодействия в указанной сфере. Мы полагаем, что подобный план должен иметь статус официального документа, для чего сейчас составляется расширенный реестр заинтересованных стран-участниц (Россия, ЮАР, Перу, Колумбия и др.); ведутся переговоры о расширении донорской базы проекта и о создании экспертной группы, в состав которой войдут представители компаний-членов МПА, других стран, а также международных организаций. Процесс рассчитан на несколько лет, итоговый документ вместе с результатами работы ЮНИКРИ может лечь в основу новой резолюции ООН и стать практической основой глобального механизма противодействия незаконной торговле драгоценными металлами», - отметил представитель «Норникеля».