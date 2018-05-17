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17 мая 2018, 12:20



Квалификацию врачей депутаты предлагают повышать за рубежом.

Напомним, что документ о стажировке медиков края внесен депутатами Юрием Данильченко, Ильей Зайцевым, Верой Оськиной, Владимиром Фокиным. В первом чтении он был принят на предыдущем заседании сессии. Сегодня комитет по охране здоровья и социальной политике рассмотрел проект закона ко второму чтению и рекомендовал вынести его на сессию.

Просмотров:207 17 мая на заседании сессии Законодательного собрания Красноярского края во втором чтении будет рассмотрен законопроект «О единовременных выплатах медицинским работникам на стажировки за рубежом». Он даст возможность врачам края проходить обучение в ведущих клиниках мира, прежде всего в Германии и Израиле. Речь идет о высокотехнологичной медицинской помощи.Напомним, что документ о стажировке медиков края внесен депутатами Юрием Данильченко, Ильей Зайцевым, Верой Оськиной, Владимиром Фокиным. В первом чтении он был принят на предыдущем заседании сессии.Сегодня комитет по охране здоровья и социальной политике рассмотрел проект закона ко второму чтению и рекомендовал вынести его на сессию.